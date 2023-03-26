https://ria.ru/20230326/zaes-1860727033.html
Рогов прокомментировал отказ МАГАТЭ от идеи демилитаризации ЗАЭС
Рогов прокомментировал отказ МАГАТЭ от идеи демилитаризации ЗАЭС - РИА Новости, 26.03.2023
Рогов прокомментировал отказ МАГАТЭ от идеи демилитаризации ЗАЭС
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал здравомыслящим отказ Международного... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T13:43
2023-03-26T13:43
2023-03-26T13:43
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
рафаэль гросси
владимир рогов
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал здравомыслящим отказ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) от идеи создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, предполагается взаимное прекращение боевых действий. При этом Гросси намерен лично посетить Запорожскую АЭС на следующей неделе. "Это первый проблеск здравого смысла у МАГАТЭ, которые уже не просто вторят, что твердят им англосаксы и режим Зеленского, а начинают хоть понемногу здраво оценить сложившуюся ситуацию. Любое, хоть даже незначительное ослабление российских военных и подразделений Росгвардии, которые обеспечивают безопасность АЭС, киевский режим использовал бы для форсирования Днепра и захвата атомной станции и ее города-спутника Энергодара", - сказал РИА Новости Рогов. Рогов подчеркнул, что создание демилитаризованной зоны продавливали киевские власти, чтобы получить шанс захватить АЭС и затем использовать ее как плацдарм для наступления в Запорожской области. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230323/zaes-1859990554.html
https://ria.ru/20230323/rogov-1859939434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, запорожская аэс, рафаэль гросси, владимир рогов, энергодар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Владимир Рогов, Энергодар
Рогов прокомментировал отказ МАГАТЭ от идеи демилитаризации ЗАЭС
Член запорожской ВГА Рогов назвал отказ МАГАТЭ от идеи демилитаризации ЗАЭС здравомыслящим
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал здравомыслящим отказ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) от идеи создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
заявил, что не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, предполагается взаимное прекращение боевых действий. При этом Гросси намерен лично посетить Запорожскую АЭС на следующей неделе.
Рогов рассказал, что нужно для обеспечения безопасности ЗАЭС
"Это первый проблеск здравого смысла у МАГАТЭ, которые уже не просто вторят, что твердят им англосаксы и режим Зеленского, а начинают хоть понемногу здраво оценить сложившуюся ситуацию. Любое, хоть даже незначительное ослабление российских военных и подразделений Росгвардии, которые обеспечивают безопасность АЭС, киевский режим использовал бы для форсирования Днепра и захвата атомной станции и ее города-спутника Энергодара", - сказал РИА Новости Рогов.
Рогов подчеркнул, что создание демилитаризованной зоны продавливали киевские власти, чтобы получить шанс захватить АЭС и затем использовать ее как плацдарм для наступления в Запорожской области.
В Запорожье заявили о подготовке Киевом провокации в отношении ЗАЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.