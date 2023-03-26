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Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР
Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР - РИА Новости, 26.03.2023
Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР
Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Димитрова в ДНР, в свою очередь, средства ПВО за сутки перехватили семь ракет HIMARS и 14... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T14:20
2023-03-26T14:20
2023-03-26T14:42
специальная военная операция на украине
безопасность
ми-8 амтш
донецкая народная республика
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вооруженные силы рф
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Димитрова в ДНР, в свою очередь, средства ПВО за сутки перехватили семь ракет HIMARS и 14 украинских дронов, сообщается в воскресенье в сводке Минобороны России.В свою очередь, средства ПВО перехватили семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также сбили четырнадцать украинских беспилотника в районах Варваровки, Пшеничного, Краснореченского в ЛНР, а также в районах Кирилловки, Волновахи, Ясиноватой в ДНР и Токмак и Балочки на Запорожье.Всего с начала спецоперации уничтожено 404 украинских самолета, 225 вертолетов, 3587 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, а также 8415 танков и других боевых бронированных машин, 1073 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9126 единиц специальной военной автомобильной техники.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ми-8 амтш, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии
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Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР
Минобороны России: ВКС сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Димитрова в ДНР