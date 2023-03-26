https://ria.ru/20230326/vertolet-1860731398.html

Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР

Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР - РИА Новости, 26.03.2023

Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР

Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Димитрова в ДНР, в свою очередь, средства ПВО за сутки перехватили семь ракет HIMARS и 14... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T14:20

2023-03-26T14:20

2023-03-26T14:42

специальная военная операция на украине

безопасность

ми-8 амтш

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Димитрова в ДНР, в свою очередь, средства ПВО за сутки перехватили семь ракет HIMARS и 14 украинских дронов, сообщается в воскресенье в сводке Минобороны России.В свою очередь, средства ПВО перехватили семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также сбили четырнадцать украинских беспилотника в районах Варваровки, Пшеничного, Краснореченского в ЛНР, а также в районах Кирилловки, Волновахи, Ясиноватой в ДНР и Токмак и Балочки на Запорожье.Всего с начала спецоперации уничтожено 404 украинских самолета, 225 вертолетов, 3587 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, а также 8415 танков и других боевых бронированных машин, 1073 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9126 единиц специальной военной автомобильной техники.

донецкая народная республика

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, ми-8 амтш, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии