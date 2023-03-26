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Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР - РИА Новости, 26.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 26.03.2023 (обновлено: 14:42 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/vertolet-1860731398.html
Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР
Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР - РИА Новости, 26.03.2023
Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР
Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Димитрова в ДНР, в свою очередь, средства ПВО за сутки перехватили семь ракет HIMARS и 14... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T14:20
2023-03-26T14:42
специальная военная операция на украине
безопасность
ми-8 амтш
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Димитрова в ДНР, в свою очередь, средства ПВО за сутки перехватили семь ракет HIMARS и 14 украинских дронов, сообщается в воскресенье в сводке Минобороны России.В свою очередь, средства ПВО перехватили семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также сбили четырнадцать украинских беспилотника в районах Варваровки, Пшеничного, Краснореченского в ЛНР, а также в районах Кирилловки, Волновахи, Ясиноватой в ДНР и Токмак и Балочки на Запорожье.Всего с начала спецоперации уничтожено 404 украинских самолета, 225 вертолетов, 3587 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, а также 8415 танков и других боевых бронированных машин, 1073 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9126 единиц специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, ми-8 амтш, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ми-8 АМТШ, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Воздушно-космические силы России
Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР

Минобороны России: ВКС сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Димитрова в ДНР

© Фото : Staff Sgt. David CarnahanВертолет Ми-8 ВВС Украины
Вертолет Ми-8 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© Фото : Staff Sgt. David Carnahan
Вертолет Ми-8 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Димитрова в ДНР, в свою очередь, средства ПВО за сутки перехватили семь ракет HIMARS и 14 украинских дронов, сообщается в воскресенье в сводке Минобороны России.
«
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Димитров Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - сообщили в Минобороны.
В свою очередь, средства ПВО перехватили семь реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также сбили четырнадцать украинских беспилотника в районах Варваровки, Пшеничного, Краснореченского в ЛНР, а также в районах Кирилловки, Волновахи, Ясиноватой в ДНР и Токмак и Балочки на Запорожье.
Всего с начала спецоперации уничтожено 404 украинских самолета, 225 вертолетов, 3587 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, а также 8415 танков и других боевых бронированных машин, 1073 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9126 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 марта, 16:21
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМи-8 АМТШДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВоздушно-космические силы России
 
 
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