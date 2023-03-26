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"Это безумие": В США осудили предложение по Украине - РИА Новости, 26.03.2023
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11:47 26.03.2023 (обновлено: 13:54 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/ukraina-1860714520.html
"Это безумие": В США осудили предложение по Украине
"Это безумие": В США осудили предложение по Украине - РИА Новости, 26.03.2023
"Это безумие": В США осудили предложение по Украине
Читатели Newsweek осудили бывшего командующего силами НАТО в Европе Бена Ходжеса из-за его призыва к США больше помогать Украине. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T11:47
2023-03-26T13:54
украина
сша
европа
владимир путин
бен ходжес
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Читатели Newsweek осудили бывшего командующего силами НАТО в Европе Бена Ходжеса из-за его призыва к США больше помогать Украине.По мнению Ходжеса, президент Джо Байден его администрация обещают "оставаться с Украиной столько, сколько потребуется", вместо того чтобы публично заявить: "Мы хотим, чтобы Украина победила". Читателей Newsweek удивили эти слова."Это безумие — мы должны добиваться прекращения огня и начала мирных переговоров! США делают ситуацию хуже, а не лучше для украинского народа", — написал один из комментаторов."Мне нравится Ходжес, и я его уважаю, но думаю, что, когда вы говорите: "Мы поддерживаем вас", это означает то же самое, что: "Мы хотели бы, чтобы Украина победила", — добавил другой."Байден совершенно не в курсе происходящего", — уверен еще один пользователь."Вы можете хотеть все что угодно", — заключили участники дискуссии.Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это отвечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230326/tramp-1860680272.html
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украина, сша, европа, владимир путин, бен ходжес, вооруженные силы украины, нато
Украина, США, Европа, Владимир Путин, Бен Ходжес, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Это безумие": В США осудили предложение по Украине

Читатели Newsweek раскритиковали предложение американского военного Ходжеса по Украине

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisКомандующий войсками США в Европе Бен Ходжес на пресс-конференции в Пентагоне
Командующий войсками США в Европе Бен Ходжес на пресс-конференции в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Командующий войсками США в Европе Бен Ходжес на пресс-конференции в Пентагоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Читатели Newsweek осудили бывшего командующего силами НАТО в Европе Бена Ходжеса из-за его призыва к США больше помогать Украине.
По мнению Ходжеса, президент Джо Байден его администрация обещают "оставаться с Украиной столько, сколько потребуется", вместо того чтобы публично заявить: "Мы хотим, чтобы Украина победила".
Читателей Newsweek удивили эти слова.
"Это безумие — мы должны добиваться прекращения огня и начала мирных переговоров! США делают ситуацию хуже, а не лучше для украинского народа", — написал один из комментаторов.
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"Мне нравится Ходжес, и я его уважаю, но думаю, что, когда вы говорите: "Мы поддерживаем вас", это означает то же самое, что: "Мы хотели бы, чтобы Украина победила", — добавил другой.
"Байден совершенно не в курсе происходящего", — уверен еще один пользователь.
"Вы можете хотеть все что угодно", — заключили участники дискуссии.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это отвечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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УкраинаСШАЕвропаВладимир ПутинБен ХоджесВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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