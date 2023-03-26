https://ria.ru/20230326/ukraina-1860714520.html

"Это безумие": В США осудили предложение по Украине

"Это безумие": В США осудили предложение по Украине - РИА Новости, 26.03.2023

"Это безумие": В США осудили предложение по Украине

Читатели Newsweek осудили бывшего командующего силами НАТО в Европе Бена Ходжеса из-за его призыва к США больше помогать Украине. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T11:47

2023-03-26T11:47

2023-03-26T13:54

украина

сша

европа

владимир путин

бен ходжес

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Читатели Newsweek осудили бывшего командующего силами НАТО в Европе Бена Ходжеса из-за его призыва к США больше помогать Украине.По мнению Ходжеса, президент Джо Байден его администрация обещают "оставаться с Украиной столько, сколько потребуется", вместо того чтобы публично заявить: "Мы хотим, чтобы Украина победила". Читателей Newsweek удивили эти слова."Это безумие — мы должны добиваться прекращения огня и начала мирных переговоров! США делают ситуацию хуже, а не лучше для украинского народа", — написал один из комментаторов."Мне нравится Ходжес, и я его уважаю, но думаю, что, когда вы говорите: "Мы поддерживаем вас", это означает то же самое, что: "Мы хотели бы, чтобы Украина победила", — добавил другой."Байден совершенно не в курсе происходящего", — уверен еще один пользователь."Вы можете хотеть все что угодно", — заключили участники дискуссии.Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это отвечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230326/tramp-1860680272.html

https://ria.ru/20230326/ssha-1860669455.html

украина

сша

европа

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украина, сша, европа, владимир путин, бен ходжес, вооруженные силы украины, нато