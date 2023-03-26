https://ria.ru/20230326/uebber-1860758759.html
Умер старший сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера
Умер старший сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера - РИА Новости, 26.03.2023
Умер старший сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера
Знаменитый британский композитор, автор культовых мюзиклов "Кошки" и "Призрак оперы" Эндрю Ллойд Уэббер сообщил в Twitter о смерти своего сына, композитора и... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T17:41
2023-03-26T17:41
2023-03-26T17:41
культура
лондон
музыка
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860758620_0:0:4541:2555_1920x0_80_0_0_7b8167e70e0d828bdf8d5e62ea393d1d.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Знаменитый британский композитор, автор культовых мюзиклов "Кошки" и "Призрак оперы" Эндрю Ллойд Уэббер сообщил в Twitter о смерти своего сына, композитора и режиссера звукозаписи Николаса. Газета Guardian отмечает, что Николас скончался от рака желудка в возрасте 43 лет. Эндрю Ллойд Уэббер родился 22 марта 1948 в Лондоне в семье профессиональных музыкантов. Среди его работ - знаменитые мюзиклы "Призрак оперы" и "Кошки", а также рок-опера "Иисус Христос - суперзвезда".
https://ria.ru/20211008/sobaka-1753496776.html
лондон
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860758479_0:358:2047:1893_1920x0_80_0_0_ac750faf4b6cfbc0c4d88aeb906bea6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, музыка, великобритания
Культура, Лондон, Музыка, Великобритания
Умер старший сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера
Композитор Эндрю Ллойд Уэббер сообщил о смерти старшего сына Николаса