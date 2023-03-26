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Умер старший сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера

Умер старший сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера - РИА Новости, 26.03.2023

Умер старший сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера

Знаменитый британский композитор, автор культовых мюзиклов "Кошки" и "Призрак оперы" Эндрю Ллойд Уэббер сообщил в Twitter о смерти своего сына, композитора и... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T17:41

2023-03-26T17:41

2023-03-26T17:41

культура

лондон

музыка

великобритания

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Знаменитый британский композитор, автор культовых мюзиклов "Кошки" и "Призрак оперы" Эндрю Ллойд Уэббер сообщил в Twitter о смерти своего сына, композитора и режиссера звукозаписи Николаса. Газета Guardian отмечает, что Николас скончался от рака желудка в возрасте 43 лет. Эндрю Ллойд Уэббер родился 22 марта 1948 в Лондоне в семье профессиональных музыкантов. Среди его работ - знаменитые мюзиклы "Призрак оперы" и "Кошки", а также рок-опера "Иисус Христос - суперзвезда".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

лондон, музыка, великобритания