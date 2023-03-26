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Умер старший сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера - РИА Новости, 26.03.2023
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Культура
 
17:41 26.03.2023
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Умер старший сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера
Умер старший сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера - РИА Новости, 26.03.2023
Умер старший сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера
Знаменитый британский композитор, автор культовых мюзиклов "Кошки" и "Призрак оперы" Эндрю Ллойд Уэббер сообщил в Twitter о смерти своего сына, композитора и... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T17:41
2023-03-26T17:41
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музыка
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Знаменитый британский композитор, автор культовых мюзиклов "Кошки" и "Призрак оперы" Эндрю Ллойд Уэббер сообщил в Twitter о смерти своего сына, композитора и режиссера звукозаписи Николаса. Газета Guardian отмечает, что Николас скончался от рака желудка в возрасте 43 лет. Эндрю Ллойд Уэббер родился 22 марта 1948 в Лондоне в семье профессиональных музыкантов. Среди его работ - знаменитые мюзиклы "Призрак оперы" и "Кошки", а также рок-опера "Иисус Христос - суперзвезда".
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лондон, музыка, великобритания
Культура, Лондон, Музыка, Великобритания
Умер старший сын композитора Эндрю Ллойда Уэббера

Композитор Эндрю Ллойд Уэббер сообщил о смерти старшего сына Николаса

© Фото : IMDbБританский композитор Ник Ллойд Веббер
Британский композитор Ник Ллойд Веббер - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© Фото : IMDb
Британский композитор Ник Ллойд Веббер. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Знаменитый британский композитор, автор культовых мюзиклов "Кошки" и "Призрак оперы" Эндрю Ллойд Уэббер сообщил в Twitter о смерти своего сына, композитора и режиссера звукозаписи Николаса.
«

"С чувством горя и опустошения вынужден сообщить, что мой любимый старший сын Ник скончался несколько часов назад в больнице города Бейсингсток. Вся семья собралась вместе, и мы убиты горем", - написал Эндрю Ллойд Уэббер.

Газета Guardian отмечает, что Николас скончался от рака желудка в возрасте 43 лет.
Эндрю Ллойд Уэббер родился 22 марта 1948 в Лондоне в семье профессиональных музыкантов. Среди его работ - знаменитые мюзиклы "Призрак оперы" и "Кошки", а также рок-опера "Иисус Христос - суперзвезда".
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