https://ria.ru/20230326/ssha-1860674551.html

Американские СМИ призвали ответить на растущий альянс России и КНР

Американские СМИ призвали ответить на растущий альянс России и КНР - РИА Новости, 26.03.2023

Американские СМИ призвали ответить на растущий альянс России и КНР

Американская газета Washington Post призывает США и их союзникам быть готовыми к ответным действиям на растущий альянс России и Китая, по мнению издания, этот... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T01:57

2023-03-26T01:57

2023-03-26T02:11

в мире

китай

россия

сша

си цзиньпин

нато

владимир путин

ван и (политик)

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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Американская газета Washington Post призывает США и их союзникам быть готовыми к ответным действиям на растущий альянс России и Китая, по мнению издания, этот альянс способен изменить мировой порядок. Как считает газета, Китай и Россию объединяет "опасение окружения" со стороны США и НАТО. РФ рассматривает расширение НАТО на восток как экзистенциальную угрозу, а Китай опасается, что США пытаются создать "Индо-Тихоокеанское НАТО". По мнению газеты, Китай сейчас делает с США то же, что Вашингтон сделал против Советского Союза в 1970-е года. Издание подчеркивает, что тогда США "разыграли китайскую карту" и противопоставили КНР и СССР. "После широко освещаемого трехдневного визита председателя Си Цзиньпина в Москву в этом месяце Китай показал, что готов разыграть то, что можно назвать "картой России", чтобы противостоять тому, что Си (Цзиньпин) считает попытками США окружить Китай и сдержать его экономический и военный подъем", - считает издание. Согласно мнению газеты, Россия, "лишенная западных рынков", нуждается в Китае для увеличения закупок нефти, газа и зерна, а также для поставок некоторых западных товаров. При этом издание считает, что западные страны могут попытаться убедить Си Цзиньпина повлиять на президента РФ Владимира Путина, чтобы добиться окончания украинского конфликта. "Европейцы должны четко и недвусмысленно дать понять, что Китай должен использовать свои рычаги влияния на Путина для прекращения конфликта, а не укрепления российской экономики", - пишет газета. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В состав делегации китайского лидера среди прочих вошли член постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

https://ria.ru/20230325/kitay-1860657223.html

https://ria.ru/20230324/ssha-1860318336.html

китай

россия

сша

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в мире, китай, россия, сша, си цзиньпин, нато, владимир путин, ван и (политик)