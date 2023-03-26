Американские СМИ призвали ответить на растущий альянс России и КНР
WP: США должны быть готовы к ответным действиям на набирающий силу альянс России и КНР
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Американская газета Washington Post призывает США и их союзникам быть готовыми к ответным действиям на растущий альянс России и Китая, по мнению издания, этот альянс способен изменить мировой порядок.
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"Этот растущий альянс между двумя крупнейшими стратегическими и военными соперниками Америки способен изменить мировой порядок так же глубоко, как это сделали Соединенные Штаты полвека назад. Америка и ее демократические союзники должны быть готовы к ответным действиям", - пишет издание.
Как считает газета, Китай и Россию объединяет "опасение окружения" со стороны США и НАТО. РФ рассматривает расширение НАТО на восток как экзистенциальную угрозу, а Китай опасается, что США пытаются создать "Индо-Тихоокеанское НАТО".
"После широко освещаемого трехдневного визита председателя Си Цзиньпина в Москву в этом месяце Китай показал, что готов разыграть то, что можно назвать "картой России", чтобы противостоять тому, что Си (Цзиньпин) считает попытками США окружить Китай и сдержать его экономический и военный подъем", - считает издание.
Согласно мнению газеты, Россия, "лишенная западных рынков", нуждается в Китае для увеличения закупок нефти, газа и зерна, а также для поставок некоторых западных товаров.
При этом издание считает, что западные страны могут попытаться убедить Си Цзиньпина повлиять на президента РФ Владимира Путина, чтобы добиться окончания украинского конфликта.
"Европейцы должны четко и недвусмысленно дать понять, что Китай должен использовать свои рычаги влияния на Путина для прекращения конфликта, а не укрепления российской экономики", - пишет газета.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В состав делегации китайского лидера среди прочих вошли член постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.