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Российские военные за сутки поразили 84 украинских артподразделения
Российские военные за сутки поразили 84 украинских артподразделения - РИА Новости, 26.03.2023
Российские военные за сутки поразили 84 украинских артподразделения
Российские военные за сутки нанесли поражение 84 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, сообщило в воскресенье в сводке министерство... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T14:30
2023-03-26T14:30
2023-03-26T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки нанесли поражение 84 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 84 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Российские военные за сутки поразили 84 украинских артподразделения
Минобороны: российские военные за сутки нанесли поражение 84 украинским артподразделениям