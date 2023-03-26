Рейтинг@Mail.ru
Российские военные за сутки поразили 84 украинских артподразделения - РИА Новости, 26.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 26.03.2023 (обновлено: 14:32 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/spetsoperatsiya-1860732594.html
Российские военные за сутки поразили 84 украинских артподразделения
Российские военные за сутки поразили 84 украинских артподразделения - РИА Новости, 26.03.2023
Российские военные за сутки поразили 84 украинских артподразделения
Российские военные за сутки нанесли поражение 84 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, сообщило в воскресенье в сводке министерство... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T14:30
2023-03-26T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857197922_0:141:2992:1824_1920x0_80_0_0_1c0e11762d65960c8738b6c17d98eae4.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки нанесли поражение 84 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 84 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857197922_181:0:2800:1964_1920x0_80_0_0_4098c18cb5f593b8a63d66fc9e0927df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Российские военные за сутки поразили 84 украинских артподразделения

Минобороны: российские военные за сутки нанесли поражение 84 украинским артподразделениям

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из РСЗО "Торнадо-Г" в ходе спецоперации
Боевая стрельба из РСЗО Торнадо-Г в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба из РСЗО "Торнадо-Г" в ходе спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки нанесли поражение 84 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 84 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 марта, 16:21
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала