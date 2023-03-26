https://ria.ru/20230326/spetsoperatsiya-1860732594.html

Российские военные за сутки поразили 84 украинских артподразделения

Российские военные за сутки поразили 84 украинских артподразделения - РИА Новости, 26.03.2023

Российские военные за сутки поразили 84 украинских артподразделения

Российские военные за сутки нанесли поражение 84 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, сообщило в воскресенье в сводке министерство... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T14:30

2023-03-26T14:30

2023-03-26T14:32

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки нанесли поражение 84 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 84 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина