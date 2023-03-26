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"Западная" группировка ВС России за сутки уничтожила более 70 военных ВСУ
"Западная" группировка ВС России за сутки уничтожила более 70 военных ВСУ - РИА Новости, 26.03.2023
"Западная" группировка ВС России за сутки уничтожила более 70 военных ВСУ
"Западная" группировка войск ВС РФ на Купянском направлении за сутки уничтожила более 70 украинских военных, пять единиц техники, а также украинский склад с... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T14:27
2023-03-26T14:27
2023-03-26T14:33
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. "Западная" группировка войск ВС РФ на Купянском направлении за сутки уничтожила более 70 украинских военных, пять единиц техники, а также украинский склад с боеприпасами, сообщило в воскресенье в сводке Минобороны России. "На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами армейской авиации и артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной республики, Двуречная, Степовая Новоселовка, Табаевка и Синьковка Харьковской области. Уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре пикапа", - сообщили в Минобороны. Также в районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области поражен склад боеприпасов 127-й бригады украинской территориальной обороны.
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Западная" группировка ВС России за сутки уничтожила более 70 военных ВСУ
Минобороны России: ВСУ потеряли на Купянском направлении более 70 человек