Рейтинг@Mail.ru
"Западная" группировка ВС России за сутки уничтожила более 70 военных ВСУ - РИА Новости, 26.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 26.03.2023 (обновлено: 14:33 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/spetsoperatsiya-1860732085.html
"Западная" группировка ВС России за сутки уничтожила более 70 военных ВСУ
"Западная" группировка ВС России за сутки уничтожила более 70 военных ВСУ - РИА Новости, 26.03.2023
"Западная" группировка ВС России за сутки уничтожила более 70 военных ВСУ
"Западная" группировка войск ВС РФ на Купянском направлении за сутки уничтожила более 70 украинских военных, пять единиц техники, а также украинский склад с... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T14:27
2023-03-26T14:33
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846618342_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_e5e2d098528414b67fb1b134cb73089a.jpg
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. "Западная" группировка войск ВС РФ на Купянском направлении за сутки уничтожила более 70 украинских военных, пять единиц техники, а также украинский склад с боеприпасами, сообщило в воскресенье в сводке Минобороны России. "На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами армейской авиации и артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной республики, Двуречная, Степовая Новоселовка, Табаевка и Синьковка Харьковской области. Уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре пикапа", - сообщили в Минобороны. Также в районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области поражен склад боеприпасов 127-й бригады украинской территориальной обороны.
харьковская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846618342_231:0:2898:2000_1920x0_80_0_0_9c15793b81add81ca53acc0fd4442eaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Западная" группировка ВС России за сутки уничтожила более 70 военных ВСУ

Минобороны России: ВСУ потеряли на Купянском направлении более 70 человек

© AP Photo / LIBKOSВоенные медики несут раненого украинского солдата
Военные медики несут раненого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Военные медики несут раненого украинского солдата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. "Западная" группировка войск ВС РФ на Купянском направлении за сутки уничтожила более 70 украинских военных, пять единиц техники, а также украинский склад с боеприпасами, сообщило в воскресенье в сводке Минобороны России.
"На Купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами армейской авиации и артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной республики, Двуречная, Степовая Новоселовка, Табаевка и Синьковка Харьковской области. Уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре пикапа", - сообщили в Минобороны.
Также в районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области поражен склад боеприпасов 127-й бригады украинской территориальной обороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 марта, 16:21
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала