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Группировка "Центр" ВС России уничтожила за сутки до 90 украинских военных

Группировка "Центр" ВС России уничтожила за сутки до 90 украинских военных - РИА Новости, 26.03.2023

Группировка "Центр" ВС России уничтожила за сутки до 90 украинских военных

Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника Краснолиманском направлении, уничтожив за сутки до 90 украинских военных и 9 единиц... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T14:16

2023-03-26T14:16

2023-03-26T14:34

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника Краснолиманском направлении, уничтожив за сутки до 90 украинских военных и 9 единиц техники, сообщается в воскресенье в сводке Минобороны России."На Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, тяжелых огнеметных систем и огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское Луганской народной республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)