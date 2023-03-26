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Группировка "Центр" ВС России уничтожила за сутки до 90 украинских военных - РИА Новости, 26.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 26.03.2023 (обновлено: 14:34 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/spetsoperatsiya-1860730737.html
Группировка "Центр" ВС России уничтожила за сутки до 90 украинских военных
Группировка "Центр" ВС России уничтожила за сутки до 90 украинских военных - РИА Новости, 26.03.2023
Группировка "Центр" ВС России уничтожила за сутки до 90 украинских военных
Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника Краснолиманском направлении, уничтожив за сутки до 90 украинских военных и 9 единиц... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T14:16
2023-03-26T14:34
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника Краснолиманском направлении, уничтожив за сутки до 90 украинских военных и 9 единиц техники, сообщается в воскресенье в сводке Минобороны России."На Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, тяжелых огнеметных систем и огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское Луганской народной республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" ВС России уничтожила за сутки до 90 украинских военных

Минобороны России: ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 90 человек

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника Краснолиманском направлении, уничтожив за сутки до 90 украинских военных и 9 единиц техники, сообщается в воскресенье в сводке Минобороны России.
"На Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, тяжелых огнеметных систем и огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское Луганской народной республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 марта, 16:21
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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