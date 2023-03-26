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Группировка "Центр" ВС России уничтожила за сутки до 90 украинских военных
Группировка "Центр" ВС России уничтожила за сутки до 90 украинских военных - РИА Новости, 26.03.2023
Группировка "Центр" ВС России уничтожила за сутки до 90 украинских военных
Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника Краснолиманском направлении, уничтожив за сутки до 90 украинских военных и 9 единиц... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T14:16
2023-03-26T14:16
2023-03-26T14:34
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника Краснолиманском направлении, уничтожив за сутки до 90 украинских военных и 9 единиц техники, сообщается в воскресенье в сводке Минобороны России."На Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, тяжелых огнеметных систем и огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Невское Луганской народной республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" ВС России уничтожила за сутки до 90 украинских военных
Минобороны России: ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 90 человек