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Путин заявил, что в сотрудничестве России и КНР нет ничего секретного - РИА Новости, 26.03.2023
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11:09 26.03.2023
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Путин заявил, что в сотрудничестве России и КНР нет ничего секретного
Путин заявил, что в сотрудничестве России и КНР нет ничего секретного - РИА Новости, 26.03.2023
Путин заявил, что в сотрудничестве России и КНР нет ничего секретного
В сотрудничестве России и Китая нет ничего секретного, это не военный союз, в отличие от действий США в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T11:09
2023-03-26T11:09
в мире
россия
китай
сша
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В сотрудничестве России и Китая нет ничего секретного, это не военный союз, в отличие от действий США в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия. Мы не скрываем. У нас все прозрачно. Там нет ничего секретного", - сказал он в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24". Путин отметил, что Россия и Китай проводят учения, но РФ проводит учения не только с Китаем, но и с другими странами. "Даже до сих пор продолжаем, несмотря на события на Донбассе, в Запорожье и Херсоне. Мы же все продолжаем. Это все прозрачно. Но это не военный союз. А что делают Соединенные Штаты? Они создают все новые и новые союзы", - сказал президент России. Он подчеркнул, что это дает основание западным аналитикам и политологам говорить как раз о том, что Запад строит новые оси.
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в мире, россия, китай, сша, владимир путин, павел зарубин
В мире, Россия, Китай, США, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин заявил, что в сотрудничестве России и КНР нет ничего секретного

Президент Путин заявил, что в сотрудничестве России и Китая нет ничего секретного

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В сотрудничестве России и Китая нет ничего секретного, это не военный союз, в отличие от действий США в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия. Мы не скрываем. У нас все прозрачно. Там нет ничего секретного", - сказал он в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24".
Путин отметил, что Россия и Китай проводят учения, но РФ проводит учения не только с Китаем, но и с другими странами.
"Даже до сих пор продолжаем, несмотря на события на Донбассе, в Запорожье и Херсоне. Мы же все продолжаем. Это все прозрачно. Но это не военный союз. А что делают Соединенные Штаты? Они создают все новые и новые союзы", - сказал президент России.
Он подчеркнул, что это дает основание западным аналитикам и политологам говорить как раз о том, что Запад строит новые оси.
LIVE: Интервью Владимира Путина телеканалу Россия 1»_26 марта - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Вторая часть интервью Владимира Путина телеканалу "Россия 1"
Вчера, 10:47
 
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