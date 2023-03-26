https://ria.ru/20230326/sotrudnichestvo-1860709678.html

Путин заявил, что в сотрудничестве России и КНР нет ничего секретного

Путин заявил, что в сотрудничестве России и КНР нет ничего секретного - РИА Новости, 26.03.2023

Путин заявил, что в сотрудничестве России и КНР нет ничего секретного

В сотрудничестве России и Китая нет ничего секретного, это не военный союз, в отличие от действий США в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T11:09

2023-03-26T11:09

2023-03-26T11:09

в мире

россия

китай

сша

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В сотрудничестве России и Китая нет ничего секретного, это не военный союз, в отличие от действий США в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия. Мы не скрываем. У нас все прозрачно. Там нет ничего секретного", - сказал он в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24". Путин отметил, что Россия и Китай проводят учения, но РФ проводит учения не только с Китаем, но и с другими странами. "Даже до сих пор продолжаем, несмотря на события на Донбассе, в Запорожье и Херсоне. Мы же все продолжаем. Это все прозрачно. Но это не военный союз. А что делают Соединенные Штаты? Они создают все новые и новые союзы", - сказал президент России. Он подчеркнул, что это дает основание западным аналитикам и политологам говорить как раз о том, что Запад строит новые оси.

https://ria.ru/20230326/putin-1860706275.html

россия

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, китай, сша, владимир путин, павел зарубин