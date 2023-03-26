https://ria.ru/20230326/snaryad-1860763694.html

Житель Ростовской области получил травмы, пытаясь разобрать снаряд

Житель Ростовской области получил травмы, пытаясь разобрать снаряд - РИА Новости, 26.03.2023

Житель Ростовской области получил травмы, пытаясь разобрать снаряд

Житель Пролетарского района Ростовской области получил травмы рук и лица, пытаясь разобрать снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T18:33

2023-03-26T18:33

2023-03-26T18:33

происшествия

ростовская область

пролетарский район

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости. Житель Пролетарского района Ростовской области получил травмы рук и лица, пытаясь разобрать снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону. "В дежурную часть ОМВД России по Пролетарскому району поступило сообщение о том, что на одном из промышленных предприятий местный житель получил повреждения рук, лица и глаз. Прибывшие на место полицейские выяснили, что мужчина получил травмы, пытаясь разобрать снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны", - сказал он. В настоящее время пострадавший госпитализирован. По факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства.

https://ria.ru/20230205/minirovanie-1849805617.html

ростовская область

пролетарский район

россия

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происшествия, ростовская область, пролетарский район, россия