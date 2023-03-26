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Житель Ростовской области получил травмы, пытаясь разобрать снаряд
Житель Ростовской области получил травмы, пытаясь разобрать снаряд - РИА Новости, 26.03.2023
Житель Ростовской области получил травмы, пытаясь разобрать снаряд
Житель Пролетарского района Ростовской области получил травмы рук и лица, пытаясь разобрать снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T18:33
2023-03-26T18:33
2023-03-26T18:33
происшествия
ростовская область
пролетарский район
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости. Житель Пролетарского района Ростовской области получил травмы рук и лица, пытаясь разобрать снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону. "В дежурную часть ОМВД России по Пролетарскому району поступило сообщение о том, что на одном из промышленных предприятий местный житель получил повреждения рук, лица и глаз. Прибывшие на место полицейские выяснили, что мужчина получил травмы, пытаясь разобрать снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны", - сказал он. В настоящее время пострадавший госпитализирован. По факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства.
https://ria.ru/20230205/minirovanie-1849805617.html
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происшествия, ростовская область, пролетарский район, россия
Происшествия, Ростовская область, Пролетарский район, Россия
Житель Ростовской области получил травмы, пытаясь разобрать снаряд
ГУМВД: житель Ростовской области получил травмы, пытаясь разобрать снаряд
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости. Житель Пролетарского района Ростовской области получил травмы рук и лица, пытаясь разобрать снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
"В дежурную часть ОМВД России по Пролетарскому району поступило сообщение о том, что на одном из промышленных предприятий местный житель получил повреждения рук, лица и глаз. Прибывшие на место полицейские выяснили, что мужчина получил травмы, пытаясь разобрать снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны", - сказал он.
В настоящее время пострадавший госпитализирован. По факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства.
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