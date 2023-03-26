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Кто пишет словари, и как добавить туда новое слово? - РИА Новости, 26.03.2023
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12:00 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/slovari-1860405890.html
Кто пишет словари, и как добавить туда новое слово?
Кто пишет словари, и как добавить туда новое слово? - РИА Новости, 26.03.2023
Кто пишет словари, и как добавить туда новое слово?
Современные словари – одно из самых древних и известных достижений мировой лингвистики. Что изменилось в новую, компьютерную эпоху? Как написать самый популярный русско-персидский словарь и где найти для него 30 тысяч слов? Как "наладонник" прошёл путь от вышивания парусов до карманного компьютера и стоит ли доверять современным словарям?
2023-03-26T12:00
2023-03-26T12:00
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Кто пишет словари, и как добавить туда новое слово?
Современные словари – одно из самых древних и известных достижений мировой лингвистики. Что изменилось в новую, компьютерную эпоху? Как написать самый популярный русско-персидский словарь и где найти для него 30 тысяч слов? Как «наладонник» прошёл путь от вышивания парусов до карманного компьютера и стоит ли доверять современным словарям?
audio/mpeg
Кто пишет словари, и как добавить туда новое слово?
Современные словари – одно из самых древних и известных достижений мировой лингвистики. Что изменилось в новую, компьютерную эпоху? Как написать самый популярный русско-персидский словарь и где найти для него 30 тысяч слов? Как «наладонник» прошёл путь от вышивания парусов до карманного компьютера и стоит ли доверять современным словарям?
audio/mpeg
О тонкостях работы над словарём рассказал автор одного из самых известных русско-персидских словарей, ветеран Великой Отечественной Войны Грант Аванесович Васканян. Узнать о падежах и как они попали в русский язык можно в эпизоде "Зачем нужны падежи в русском языке и что с ними делать?". Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Эксперт эпизода: Грант ВасканянАвтор эпизода: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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подкаст, история, литература, аудио
Как это по-русски, Подкаст, история, Литература
Как это по-русски

Кто пишет словари, и как добавить туда новое слово?

Как это по-русски
Кто пишет словари, и как добавить туда новое слово?
Вчера, 12:00
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Современные словари – одно из самых древних и известных достижений мировой лингвистики. Что изменилось в новую, компьютерную эпоху? Как написать самый популярный русско-персидский словарь и где найти для него 30 тысяч слов? Как "наладонник" прошёл путь от вышивания парусов до карманного компьютера и стоит ли доверять современным словарям?
О тонкостях работы над словарём рассказал автор одного из самых известных русско-персидских словарей, ветеран Великой Отечественной Войны Грант Аванесович Васканян.

Узнать о падежах и как они попали в русский язык можно в эпизоде "Зачем нужны падежи в русском языке и что с ними делать?".

Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Эксперт эпизода: Грант Васканян

Автор эпизода: Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
 
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