https://ria.ru/20230326/sanatorii-1860731222.html

Рабочая группа по вопросам спецоперации поможет восстановить санатории

Рабочая группа по вопросам спецоперации поможет восстановить санатории - РИА Новости, 26.03.2023

Рабочая группа по вопросам спецоперации поможет восстановить санатории

Рабочая группа по вопросам спецоперации поможет с восстановлением санаториев на побережье Азовского моря для создания реабилитационных центров для... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T14:19

2023-03-26T14:19

2023-03-26T14:19

общество

запорожская область

азовское море

бердянск

анна кузнецова

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Рабочая группа по вопросам спецоперации поможет с восстановлением санаториев на побережье Азовского моря для создания реабилитационных центров для военнослужащих, говорится в Telegram-канале группы. "Рабочая группа по вопросам СВО поможет с восстановлением санаториев на побережье Азовского моря для создания реабилитационных центров для участников спецоперации", - сказано в сообщении. Отмечается, что в Бердянске, замруководителя рабочей группы, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова с коллегами из правительства Запорожской области провела ревизию нескольких санаториев, которые давно не функционируют. "Сейчас будет проводиться анализ состояния инфраструктуры, чтобы в дальнейшем выстроить систему: лечение, реабилитация с использованием инновационных технологий, а также простой отдых наших бойцов с семей и детьми. Будет проведена дополнительная экспертиза объектов, сохранившихся в приморских санаториях, по результатам которой будут приняты решения о перспективах развития территории", - уточнили в сообщении. Помимо этого, есть и трудности — часть территории частная, а владелец находится в Киеве, подчеркнули в сообщении. "Но в Запорожской области принят порядок разрешения таких вопросов и ситуация с санаториями будет урегулирована", - заключили в рабочей группе.

https://ria.ru/20230317/doklad-1858699160.html

https://ria.ru/20230122/studenty-1846540907.html

запорожская область

азовское море

бердянск

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общество, запорожская область, азовское море, бердянск, анна кузнецова, госдума рф