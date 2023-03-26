https://ria.ru/20230326/sanatorii-1860731222.html
Рабочая группа по вопросам спецоперации поможет восстановить санатории
Рабочая группа по вопросам спецоперации поможет восстановить санатории - РИА Новости, 26.03.2023
Рабочая группа по вопросам спецоперации поможет восстановить санатории
Рабочая группа по вопросам спецоперации поможет с восстановлением санаториев на побережье Азовского моря для создания реабилитационных центров для... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T14:19
2023-03-26T14:19
2023-03-26T14:19
общество
запорожская область
азовское море
бердянск
анна кузнецова
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Рабочая группа по вопросам спецоперации поможет с восстановлением санаториев на побережье Азовского моря для создания реабилитационных центров для военнослужащих, говорится в Telegram-канале группы. "Рабочая группа по вопросам СВО поможет с восстановлением санаториев на побережье Азовского моря для создания реабилитационных центров для участников спецоперации", - сказано в сообщении. Отмечается, что в Бердянске, замруководителя рабочей группы, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова с коллегами из правительства Запорожской области провела ревизию нескольких санаториев, которые давно не функционируют. "Сейчас будет проводиться анализ состояния инфраструктуры, чтобы в дальнейшем выстроить систему: лечение, реабилитация с использованием инновационных технологий, а также простой отдых наших бойцов с семей и детьми. Будет проведена дополнительная экспертиза объектов, сохранившихся в приморских санаториях, по результатам которой будут приняты решения о перспективах развития территории", - уточнили в сообщении. Помимо этого, есть и трудности — часть территории частная, а владелец находится в Киеве, подчеркнули в сообщении. "Но в Запорожской области принят порядок разрешения таких вопросов и ситуация с санаториями будет урегулирована", - заключили в рабочей группе.
https://ria.ru/20230317/doklad-1858699160.html
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общество, запорожская область, азовское море, бердянск, анна кузнецова, госдума рф
Общество, Запорожская область, Азовское море, Бердянск, Анна Кузнецова, Госдума РФ
Рабочая группа по вопросам спецоперации поможет восстановить санатории
Рабочая группа по вопросам спецоперации поможет восстановить санатории на Азовском море