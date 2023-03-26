https://ria.ru/20230326/razmeschenie-1860758942.html
Эксперт назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии вынужденной мерой
Эксперт назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии вынужденной мерой - РИА Новости, 26.03.2023
Эксперт назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии вынужденной мерой
Будущее размещение российского ядерного оружия в Белоруссии меняет конфигурацию сил в регионе и является своего рода вынужденной реакцией на вступление Швеции и РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T17:44
2023-03-26T17:44
2023-03-26T18:19
в мире
владимир путин
нато
дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран)
белоруссия
россия
сша
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Будущее размещение российского ядерного оружия в Белоруссии меняет конфигурацию сил в регионе и является своего рода вынужденной реакцией на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заявил РИА Новости заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. В субботу, 25 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о том, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. "Членстве Финляндии и Швеции в НАТО серьезным образом изменяет военно-стратегическую и военно-оперативную обстановку. НАТО замыкает полностью свою территориальную оборону с юга на север. Если раньше мы говорили о юго-восточном фланге НАТО, то теперь есть еще и северный. Это совершенно меняет конфигурацию. Соответственно, Россия должна вносить изменения в систему своего собственного военного планирования. Она на это реагирует", - заявил Данилов РИА Новости. Теперь странам НАТО придется учитывать в своих концепциях, что в случае ядерного конфликта с Россией в нем будет участвовать и Белоруссия. Изменится и подлетное время для оружия, которое в случае такого гипотетического конфликта будет запускаться с ее территории. "Меняется весь расклад, вся конфигурация. Им теперь нужно рассматривать не только военные возможности России, но и совокупный военный потенциал, логистику России и Белоруссии. Второе - когда ядерное оружие складируется на той или иной территории, то рассчитывается еще и подлетное время, в данном случае с территории Белоруссии - куда идут эти радиусы, какое подлетное время. Ясно, что размещение изменяет ситуацию", - заявил эксперт. Данилов отметил, что независимо от того, будет или не будет размещено ядерное вооружение США на территории новых северных стран-членов НАТО, Швеция и Финляндия будут теперь вовлечены в систему военного планирования, включая участие в работе Комитета ядерного планирования НАТО. "То есть они будут принимать участие во всех мероприятиях по коллективной обороне, включая операции с возможным применением ядерного оружия. России на это невозможно не реагировать. В этом смысле да, это реакция, но это не зеркальная реакция. Это не наш какой-то "ответ на это", это реальное и вполне рациональное понимание принципиальных изменений и военно-оперативной обстановки и необходимость в эту систему соответствующих изменений, включая планирование ядерных сил", - отметил он. Какие последуют ответные шаги со стороны НАТО и США, говорить пока сложно. "Были разговоры, что возможно размещение ядерного оружия США в Румынии. Польша дала понять, что она тоже не против, чтобы на ее территории были размещены эти виды вооружения. Финляндия уже заявила, что при вступлении в НАТО на политическом уровне она против такого размещения у себя, но ситуация довольно быстро меняется", - добавил эксперт. Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, ее ратификацию не провели до сих пор лишь две страны из 30 - Турция и Венгрия. В Будапеште и Анкаре пока заявили о готовности ратификации финской заявки, но не шведской.
https://ria.ru/20230326/oruzhie-1860712677.html
https://ria.ru/20230326/ssha-1860669455.html
https://ria.ru/20230326/plany-1860748061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, нато, дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран), белоруссия, россия, сша
В мире, Владимир Путин, НАТО, Дмитрий Данилов (глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН), Белоруссия, Россия, США
Эксперт назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии вынужденной мерой
Эксперт Данилов: размещение ядерного оружия в Белоруссии меняет расклад сил в регионе
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Будущее размещение российского ядерного оружия в Белоруссии меняет конфигурацию сил в регионе и является своего рода вынужденной реакцией на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заявил РИА Новости заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
В субботу, 25 марта, президент РФ Владимир Путин
заявил, что Москва и Минск договорились о том, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
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"Членстве Финляндии и Швеции в НАТО серьезным образом изменяет военно-стратегическую и военно-оперативную обстановку. НАТО замыкает полностью свою территориальную оборону с юга на север. Если раньше мы говорили о юго-восточном фланге НАТО, то теперь есть еще и северный. Это совершенно меняет конфигурацию. Соответственно, Россия должна вносить изменения в систему своего собственного военного планирования. Она на это реагирует", - заявил Данилов РИА Новости.
Теперь странам НАТО
придется учитывать в своих концепциях, что в случае ядерного конфликта с Россией
в нем будет участвовать и Белоруссия. Изменится и подлетное время для оружия, которое в случае такого гипотетического конфликта будет запускаться с ее территории.
"Меняется весь расклад, вся конфигурация. Им теперь нужно рассматривать не только военные возможности России, но и совокупный военный потенциал, логистику России и Белоруссии. Второе - когда ядерное оружие складируется на той или иной территории, то рассчитывается еще и подлетное время, в данном случае с территории Белоруссии - куда идут эти радиусы, какое подлетное время. Ясно, что размещение изменяет ситуацию", - заявил эксперт.
Данилов отметил, что независимо от того, будет или не будет размещено ядерное вооружение США
на территории новых северных стран-членов НАТО, Швеция
и Финляндия
будут теперь вовлечены в систему военного планирования, включая участие в работе Комитета ядерного планирования НАТО.
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"То есть они будут принимать участие во всех мероприятиях по коллективной обороне, включая операции с возможным применением ядерного оружия. России на это невозможно не реагировать. В этом смысле да, это реакция, но это не зеркальная реакция. Это не наш какой-то "ответ на это", это реальное и вполне рациональное понимание принципиальных изменений и военно-оперативной обстановки и необходимость в эту систему соответствующих изменений, включая планирование ядерных сил", - отметил он.
Какие последуют ответные шаги со стороны НАТО и США, говорить пока сложно.
"Были разговоры, что возможно размещение ядерного оружия США в Румынии
. Польша
дала понять, что она тоже не против, чтобы на ее территории были размещены эти виды вооружения. Финляндия уже заявила, что при вступлении в НАТО на политическом уровне она против такого размещения у себя, но ситуация довольно быстро меняется", - добавил эксперт.
Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, ее ратификацию не провели до сих пор лишь две страны из 30 - Турция
и Венгрия
. В Будапеште
и Анкаре
пока заявили о готовности ратификации финской заявки, но не шведской.
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