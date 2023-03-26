https://ria.ru/20230326/rakhmaninov-1860679190.html
В Венесуэле прошел симфонический концерт по случаю 150-летия Рахманинова
В Венесуэле прошел симфонический концерт по случаю 150-летия Рахманинова - РИА Новости, 26.03.2023
В Венесуэле прошел симфонический концерт по случаю 150-летия Рахманинова
В Венесуэле прошел симфонический концерт по случаю 150-летия русского композитора Сергея Рахманинова, сообщило посольство РФ. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T04:13
2023-03-26T04:13
2023-03-26T04:13
культура
сергей рахманинов
симон боливар
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
венесуэла
россия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мар - РИА Новости. В Венесуэле прошел симфонический концерт по случаю 150-летия русского композитора Сергея Рахманинова, сообщило посольство РФ. Оркестр имени Хуана Хосе Ландаеты исполнил Вторую симфонию Рахманинова. В программу также вошли несколько романсов и коротких произведений великого русского композитора. "В то время как повсеместно русская культура притесняется или, как сейчас принято говорить, "отменяется", в Венесуэле мы имеем возможность наслаждаться произведениями великих классиков, таких как Рахманинов. Здесь с уважением относятся к общемировой истории и культуре" - отметил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. Его слова приводит дипмиссия.
https://ria.ru/20230324/vystavka-1860175683.html
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сергей рахманинов, симон боливар, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), венесуэла, россия
Культура, Сергей Рахманинов, Симон Боливар, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Венесуэла, Россия
В Венесуэле прошел симфонический концерт по случаю 150-летия Рахманинова
В Венесуэле прошел симфонический концерт по случаю 150-летия композитора Рахманинова