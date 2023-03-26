https://ria.ru/20230326/rakhmaninov-1860679190.html

В Венесуэле прошел симфонический концерт по случаю 150-летия Рахманинова

В Венесуэле прошел симфонический концерт по случаю 150-летия Рахманинова - РИА Новости, 26.03.2023

В Венесуэле прошел симфонический концерт по случаю 150-летия Рахманинова

В Венесуэле прошел симфонический концерт по случаю 150-летия русского композитора Сергея Рахманинова, сообщило посольство РФ. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T04:13

2023-03-26T04:13

2023-03-26T04:13

культура

сергей рахманинов

симон боливар

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

венесуэла

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мар - РИА Новости. В Венесуэле прошел симфонический концерт по случаю 150-летия русского композитора Сергея Рахманинова, сообщило посольство РФ. Оркестр имени Хуана Хосе Ландаеты исполнил Вторую симфонию Рахманинова. В программу также вошли несколько романсов и коротких произведений великого русского композитора. "В то время как повсеместно русская культура притесняется или, как сейчас принято говорить, "отменяется", в Венесуэле мы имеем возможность наслаждаться произведениями великих классиков, таких как Рахманинов. Здесь с уважением относятся к общемировой истории и культуре" - отметил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. Его слова приводит дипмиссия.

https://ria.ru/20230324/vystavka-1860175683.html

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сергей рахманинов, симон боливар, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), венесуэла, россия