https://ria.ru/20230326/prints-1860675726.html

СМИ: принц Эндрю хочет написать автобиографию, чтобы "обелить" себя

СМИ: принц Эндрю хочет написать автобиографию, чтобы "обелить" себя - РИА Новости, 26.03.2023

СМИ: принц Эндрю хочет написать автобиографию, чтобы "обелить" себя

Британский принц Эндрю хочет написать автобиографию, чтобы попытаться восстановить свою репутацию, сообщает газета Sun со ссылкой на источники. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T02:28

2023-03-26T02:28

2023-03-26T02:28

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Британский принц Эндрю хочет написать автобиографию, чтобы попытаться восстановить свою репутацию, сообщает газета Sun со ссылкой на источники. Как отмечает издание, источники прозвали автобиографию принца Эндрю как "Запасной 2.0", потому что о ней заговорили после того, как мемуары принца Гарри "Запасной" "потрясли королевскую семью". "Принц Эндрю хочет написать взрывную и откровенную автобиографию королевской жизни, получившую название "Запасной 2.0", чтобы попытаться восстановить свою пошатнувшуюся репутацию", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники. Как отмечает источник газеты, все близкие принца Эндрю говорят ему, что это "глупая идея", и он должен забыть об этом. Официально автобиография принца Гарри, написанная в соавторстве с американским писателем Джоном Джозефом Морингером, появились на полках иностранных книжных магазинов 10 января 2023 года. Еще до официальной публикации "Запасной" получил скандальную репутацию из-за откровений принца Гарри, касающихся в том числе британской королевской семьи. В книге герцог Сассекский, называющий себя второстепенным членом семьи - "запасным" - подробно рассказывает о деталях своей личной жизни, о том, как убил 25 человек во время службы в Афганистане, а также о конфликтах в семье. Британский принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. СМИ сообщали в марте прошлого года, что принц Эндрю выплатил компенсацию Джуффре и судебное разбирательство было прекращено, однако сам принц вины не признал. Отмечалось, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов. Это произошло после того, как Эндрю и Джуффре достигли досудебного соглашения. На фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса Букингемский дворец сообщил, что принц Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей.

https://ria.ru/20221120/prints-1832948465.html

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