https://ria.ru/20230326/pozhar-1860687130.html
В Подмосковье потушили пожар на металлургическом заводе
В Подмосковье потушили пожар на металлургическом заводе - РИА Новости, 26.03.2023
В Подмосковье потушили пожар на металлургическом заводе
Пожар в цеху аккумуляторов в подмосковном Воскресенске потушен, сообщается на сайте областного главка МЧС. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T07:20
2023-03-26T07:20
2023-03-26T07:20
воскресенск
киров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752390241_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3ae980371af725d016e3da925c81658.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пожар в цеху аккумуляторов в подмосковном Воскресенске потушен, сообщается на сайте областного главка МЧС. Возгорание в Воскресенске произошло в субботу ночью. По данным областного главка МЧС, горело здание на улице Кирова, дом 3, строение 6. По этому адресу, согласно данным "Яндекс.Карты", находится металлургическое предприятие "Фрегат". В ведомстве ранее сообщали, что возгорание происходит в цеху аккумуляторов. Здание производственное, металлокаркасное. "В 00.56 ликвидация открытого горения. В 03.39 ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230326/pozhar-1860682787.html
воскресенск
киров
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752390241_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_7c1aea09a14439a6a3087d26437d4228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воскресенск, киров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия
Воскресенск, Киров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Подмосковье потушили пожар на металлургическом заводе
В подмосковном Воскресенске потушили пожар на металлургическом заводе "Фрегат"