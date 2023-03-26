https://ria.ru/20230326/pozhar-1860687130.html

В Подмосковье потушили пожар на металлургическом заводе

В Подмосковье потушили пожар на металлургическом заводе - РИА Новости, 26.03.2023

В Подмосковье потушили пожар на металлургическом заводе

Пожар в цеху аккумуляторов в подмосковном Воскресенске потушен, сообщается на сайте областного главка МЧС. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T07:20

2023-03-26T07:20

2023-03-26T07:20

воскресенск

киров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пожар в цеху аккумуляторов в подмосковном Воскресенске потушен, сообщается на сайте областного главка МЧС. Возгорание в Воскресенске произошло в субботу ночью. По данным областного главка МЧС, горело здание на улице Кирова, дом 3, строение 6. По этому адресу, согласно данным "Яндекс.Карты", находится металлургическое предприятие "Фрегат". В ведомстве ранее сообщали, что возгорание происходит в цеху аккумуляторов. Здание производственное, металлокаркасное. "В 00.56 ликвидация открытого горения. В 03.39 ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230326/pozhar-1860682787.html

воскресенск

киров

московская область (подмосковье)

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воскресенск, киров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия