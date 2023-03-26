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В Москве при пожаре в жилом доме спасли 11 человек
В Москве при пожаре в жилом доме спасли 11 человек - РИА Новости, 26.03.2023
В Москве при пожаре в жилом доме спасли 11 человек
Пожар произошел в жилом 12-этажном доме в Центральном административном округе Москвы, спасены 11 человек, в том числе ребенок, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T05:32
2023-03-26T05:32
2023-03-26T05:32
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пожар произошел в жилом 12-этажном доме в Центральном административном округе Москвы, спасены 11 человек, в том числе ребенок, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ. По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 4.07, горела квартира на шестом этаже в 12-этажном жилом доме в переулке Васнецова, 15. "Площадь пожара составила около 25 квадратных метров... Из горящей квартиры спасены два человека, переданы медикам для проверки. Из соседних квартир шестого этажа спасены три человека. С седьмого этажа спасены шесть человек, из них один ребенок. Всего на пожаре спасены 11 человек", - говорится в сообщении. Возгорание локализовано в 4.51 мск. "В 4.58 - (пожар) ликвидирован", - добавляется в сообщении.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хорошие новости, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Москве при пожаре в жилом доме спасли 11 человек
В центре Москвы при пожаре в жилом 12-этажном доме спасли 11 человек, в том числе ребенка
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пожар произошел в жилом 12-этажном доме в Центральном административном округе Москвы, спасены 11 человек, в том числе ребенок, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 4.07, горела квартира на шестом этаже в 12-этажном жилом доме в переулке Васнецова, 15.
"Площадь пожара составила около 25 квадратных метров... Из горящей квартиры спасены два человека, переданы медикам для проверки. Из соседних квартир шестого этажа спасены три человека. С седьмого этажа спасены шесть человек, из них один ребенок. Всего на пожаре спасены 11 человек", - говорится в сообщении.
Возгорание локализовано в 4.51 мск. "В 4.58 - (пожар) ликвидирован", - добавляется в сообщении.
На юге Москвы произошел пожар на территории складов