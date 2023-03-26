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На юге Москвы произошел пожар на территории складов
На юге Москвы произошел пожар на территории складов - РИА Новости, 26.03.2023
На юге Москвы произошел пожар на территории складов
Пожар произошел в Южном Чертаново в Москве, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T04:23
2023-03-26T04:23
2023-03-26T04:23
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пожар произошел в Южном Чертаново в Москве, рассказали РИА Новости очевидцы. "В районе улиц Газопровод и Кирпичные Выемки (в Южном административном округе - ред.) виден огонь и столб дыма, там располагаются различные склады", - рассказал собеседник агентства. Позднее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что "горели бытовка и частично "Газель". По данным на 4.14 мск, огонь потушили, пострадавших нет.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На юге Москвы произошел пожар на территории складов
В Южном Чертаново в Москве произошел пожар на территории складов