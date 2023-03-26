https://ria.ru/20230326/pozhar-1860679393.html

На юге Москвы произошел пожар на территории складов

На юге Москвы произошел пожар на территории складов - РИА Новости, 26.03.2023

На юге Москвы произошел пожар на территории складов

Пожар произошел в Южном Чертаново в Москве, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T04:23

2023-03-26T04:23

2023-03-26T04:23

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пожар произошел в Южном Чертаново в Москве, рассказали РИА Новости очевидцы. "В районе улиц Газопровод и Кирпичные Выемки (в Южном административном округе - ред.) виден огонь и столб дыма, там располагаются различные склады", - рассказал собеседник агентства. Позднее в столичном главке МЧС РИА Новости сообщили, что "горели бытовка и частично "Газель". По данным на 4.14 мск, огонь потушили, пострадавших нет.

https://ria.ru/20230326/omsk-1860669343.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия