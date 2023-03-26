https://ria.ru/20230326/pozhar-1860671512.html
В Подмосковье локализовали пожар на складе лакокрасочных изделий
В Подмосковье локализовали пожар на складе лакокрасочных изделий - РИА Новости, 26.03.2023
В Подмосковье локализовали пожар на складе лакокрасочных изделий
Спасатели локализовали пожар в нежилом здании в городском округе Шаховская в Подмосковье на площади 900 квадратных метров, сообщается на сайте ГУМЧС по региону. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T01:15
2023-03-26T01:15
2023-03-26T01:15
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в нежилом здании в городском округе Шаховская в Подмосковье на площади 900 квадратных метров, сообщается на сайте ГУМЧС по региону. Ранее в МЧС по Московской области сообщили, что спасатели ликвидируют пожар в нежилом здании в городском округе Шаховская. При этом по данным прокуратуры Московской области, горел склад лакокрасочных изделий. В телеграм-канале прокуратуры отметили, что по данному факту организована проверка. "В 00.12 - локализация пожара на площади 900 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что к тушению пожара привлечено 18 единиц техники, 63 человека - из них от МЧС 18 человек и шесть единиц техники.
https://ria.ru/20230325/pozhar-1860573137.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье локализовали пожар на складе лакокрасочных изделий
В Подмосковье спасатели локализовали пожар на складе лакокрасочных изделий