https://ria.ru/20230326/pozhar-1860668525.html

В Подмосковье загорелся склад лакокрасочных изделий

В Подмосковье загорелся склад лакокрасочных изделий - РИА Новости, 26.03.2023

В Подмосковье загорелся склад лакокрасочных изделий

Спасатели ликвидируют пожар в нежилом здании в городском округе Шаховская в Подмосковье, сообщается на сайте ГУМЧС по региону. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T00:36

2023-03-26T00:36

2023-03-26T00:36

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар в нежилом здании в городском округе Шаховская в Подмосковье, сообщается на сайте ГУМЧС по региону. При этом по данным прокуратуры Московской области, возгорание произошло на складе лакокрасочных изделий. "В 22.29 (субботы) в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Шаховская, Волчановское шоссе, дом 16", - говорится в сообщении МЧС. Уточняется, что к тушению пожара привлечено 16 человек и пять единиц техники. В телеграм-канале прокуратуры тем временем отметили, что по данному факту организована проверка.

https://ria.ru/20230325/pozhar-1860547331.html

https://ria.ru/20230325/pozhar-1860580835.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)