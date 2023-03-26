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В Омске загорелся склад по производству пластика - РИА Новости, 26.03.2023
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00:00 26.03.2023
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В Омске загорелся склад по производству пластика
В Омске загорелся склад по производству пластика - РИА Новости, 26.03.2023
В Омске загорелся склад по производству пластика
Спасатели ликвидируют пожар на складе по производству пластика в Омске, площадь возгорания составляет 2,8 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T00:00
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омск
россия
омская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар на складе по производству пластика в Омске, площадь возгорания составляет 2,8 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В 22:04 (мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Омская область, город Омск, улица Доковская 51. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что горит склад по производству пластика на площади 2,8 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано 65 человек и 16 единиц техники.
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омск, россия, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Омск, Россия, Омская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Омске загорелся склад по производству пластика

В Омске загорелся склад по производству пластика на площади 2,8 тысячи квадратных метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар на складе по производству пластика в Омске, площадь возгорания составляет 2,8 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 22:04 (мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Омская область, город Омск, улица Доковская 51. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что горит склад по производству пластика на площади 2,8 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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По предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано 65 человек и 16 единиц техники.
 
ОмскРоссияОмская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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