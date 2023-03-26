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В Москве в воскресенье выпала почти четверть от месячной нормы осадков
В Москве в воскресенье выпала почти четверть от месячной нормы осадков - РИА Новости, 26.03.2023
В Москве в воскресенье выпала почти четверть от месячной нормы осадков
Почти четверть от месячной нормы осадков марта выпало в Москве с сильным дождями в воскресенье, уже сейчас нынешний март вышел на 5-е место среди "самых мокрых" РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T22:58
2023-03-26T22:58
2023-03-26T22:58
общество
москва
московская область (подмосковье)
павловский посад
михаил леус
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Почти четверть от месячной нормы осадков марта выпало в Москве с сильным дождями в воскресенье, уже сейчас нынешний март вышел на 5-е место среди "самых мокрых" в XXI веке, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В столичном регионе сегодня прошли сильные дожди. В Москве, на главной метеостанции города, ВДНХ, за сутки выпало 10 миллиметров осадков, что оказалось ниже суточного рекорда этого дня, установленного 26 марта 1951 года, и составляющего 11,8 миллиметра. Тем не менее это составляет почти четверть от месячной нормы марта", - рассказал Леус. Он отметил, что на текущий момент с начала первого весеннего месяца в Москве выпало уже 52 миллиметра осадков, или 133% от нормы. Синоптик уточнил, что за пять дней до конца месяца март 2023 года в столице вышел на 5 место среди самых мокрых в XXI веке, а осадки до конца месяца еще возможны. "На территории Подмосковья местами количество осадков оказалось ещё более существенным - в Павловском Посаде и Наро-Фоминске выпало по 11 миллиметров осадков, а в Домодедово в осадкомеры метеорологов попало 14 миллиметров небесной влаги", - добавил он.
https://ria.ru/20230326/tuman-1860771306.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), павловский посад, михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Павловский Посад, Михаил Леус
В Москве в воскресенье выпала почти четверть от месячной нормы осадков
Синоптик Леус: в Москве в воскресенье выпала почти четверть от месячной нормы осадков