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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 26.03.2023
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10:05 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/pogoda-1860703225.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 26.03.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Низкое давление, пасмурно, временами сильные дожди и до плюс 8 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T10:05
2023-03-26T10:05
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Низкое давление, пасмурно, временами сильные дожди и до плюс 8 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, ветер ожидается южной четверти, с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 733 миллиметра ртутного столба.
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общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик Тишковец: сильные дожди и до восьми градусов ожидается в Москве в воскресенье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖенщина идет под зонтом во время дождя
Женщина идет под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Женщина идет под зонтом во время дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Низкое давление, пасмурно, временами сильные дожди и до плюс 8 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"Сегодня синоптическая ситуация в столичным регионе обусловится теплым сектором североатлантического циклона, сопровождаемого аномальным количеством осадков, то есть в Москве пасмурно, временами сильные дожди, температура воздуха плюс 6 - плюс 8, по области - плюс 4 - плюс 9", - рассказал Тишковец.
По его словам, ветер ожидается южной четверти, с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 733 миллиметра ртутного столба.
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