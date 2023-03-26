https://ria.ru/20230326/pogoda-1860703225.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 26.03.2023

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Низкое давление, пасмурно, временами сильные дожди и до плюс 8 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T10:05

2023-03-26T10:05

2023-03-26T10:05

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Низкое давление, пасмурно, временами сильные дожди и до плюс 8 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, ветер ожидается южной четверти, с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 733 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20230325/moskva-1860590542.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"