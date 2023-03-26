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Арабские страны потребовали от США реагировать на выпады против Палестины - РИА Новости, 26.03.2023
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16:05 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/palestina-1860744832.html
Арабские страны потребовали от США реагировать на выпады против Палестины
Арабские страны потребовали от США реагировать на выпады против Палестины - РИА Новости, 26.03.2023
Арабские страны потребовали от США реагировать на выпады против Палестины
Главы МИД стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) направили госсекретарю США Энтони Блинкену коллективное письмо с... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T16:05
2023-03-26T16:05
в мире
израиль
сша
палестина
энтони блинкен
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Главы МИД стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) направили госсекретарю США Энтони Блинкену коллективное письмо с требованием к американским властям реагировать на все антипалестинские меры и заявления, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на генсека Совета Джассима аль-Будайви. Основной темой письма министров иностранных дел государств-членов Совета стало осуждение заявлений министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о палестинском народе и городе Хувара: ранее он заявил, что палестинского народа не существует. Также глава израильского минфина призывал власти Израиля уничтожить палестинскую Хувару, которая подверглась 26 февраля разгрому со стороны еврейских поселенцев после убийства палестинцами двух израильтян. "В заявлении содержится призыв к США взять на себя ответственность реагировать на все меры и заявления, направленные против палестинского народа", - раскрыл телеканал подробности содержания коллективного письма. По данным Al-Arabiya, в письме министры иностранных дел стран ССАГПЗ также призывают Вашингтон "внести вклад" в достижение справедливого и всеобъемлющего решения палестино-израильского конфликта. При этом, согласно телеканалу, аль-Будайви подчеркнул, что письмо полностью отражает позицию государств-членов региональной организации по поводу вопроса о Палестине. Несмотря на скандальные заявления Смотрича, Палестина и Израиль в ходе прошедшей на прошлой неделе встречи по вопросам безопасности в египетском Шарм-эш-Шейхе договорились о создании механизма по борьбе с насилием, подстрекательством и действиями, которые могут привести к эскалации ситуации.
https://ria.ru/20230319/dogovor-1858973573.html
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в мире, израиль, сша, палестина, энтони блинкен
В мире, Израиль, США, Палестина, Энтони Блинкен
Арабские страны потребовали от США реагировать на выпады против Палестины

Страны Персидского залива потребовали от США реагировать на все выпады против Палестины

© AP Photo / Hatem MoussaИзраильский авиаудар по Газе
Израильский авиаудар по Газе - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Израильский авиаудар по Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Главы МИД стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) направили госсекретарю США Энтони Блинкену коллективное письмо с требованием к американским властям реагировать на все антипалестинские меры и заявления, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на генсека Совета Джассима аль-Будайви.
Основной темой письма министров иностранных дел государств-членов Совета стало осуждение заявлений министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о палестинском народе и городе Хувара: ранее он заявил, что палестинского народа не существует. Также глава израильского минфина призывал власти Израиля уничтожить палестинскую Хувару, которая подверглась 26 февраля разгрому со стороны еврейских поселенцев после убийства палестинцами двух израильтян.
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"В заявлении содержится призыв к США взять на себя ответственность реагировать на все меры и заявления, направленные против палестинского народа", - раскрыл телеканал подробности содержания коллективного письма.
По данным Al-Arabiya, в письме министры иностранных дел стран ССАГПЗ также призывают Вашингтон "внести вклад" в достижение справедливого и всеобъемлющего решения палестино-израильского конфликта. При этом, согласно телеканалу, аль-Будайви подчеркнул, что письмо полностью отражает позицию государств-членов региональной организации по поводу вопроса о Палестине.
Несмотря на скандальные заявления Смотрича, Палестина и Израиль в ходе прошедшей на прошлой неделе встречи по вопросам безопасности в египетском Шарм-эш-Шейхе договорились о создании механизма по борьбе с насилием, подстрекательством и действиями, которые могут привести к эскалации ситуации.
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В миреИзраильСШАПалестинаЭнтони Блинкен
 
 
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