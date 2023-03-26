https://ria.ru/20230326/ostrova-1860695788.html

На Ибероамериканском саммите призвали к диалогу по Мальвинским островам

На Ибероамериканском саммите призвали к диалогу по Мальвинским островам - РИА Новости, 26.03.2023

На Ибероамериканском саммите призвали к диалогу по Мальвинским островам

Участники Ибероамериканского саммита, прошедшего в Доминикане, выступили за возобновление диалога между Аргентиной и Великобританией по вопросу Мальвинских... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T08:52

2023-03-26T08:52

2023-03-26T08:52

в мире

аргентина

великобритания

доминикана

джеймс клеверли

оон

генеральная ассамблея оон

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мар - РИА Новости. Участники Ибероамериканского саммита, прошедшего в Доминикане, выступили за возобновление диалога между Аргентиной и Великобританией по вопросу Мальвинских (Фолклендских) островов, следует из заявления МИД латиноамериканской страны. "Государства - участники саммита... одобрили специальное заявление в отношении Мальвинских островов. Документ подтверждает необходимость того, чтобы правительства Аргентины и Великобритании возобновили переговоры с целью найти скорое решение спора о суверенитете Мальвинских островов и окружающего морского пространства", - говорится в сообщении МИД. В начале марта Аргентина расторгла совместное с Великобританией заявление от 13 сентября 2016 года, известное как пакт "Форадори-Дункана". По мнению МИД Аргентины, этот пакт несовместим с резолюцией Генассамблеи ООН, которая рекомендует обеим сторонам воздерживаться от принятия решений, влекущих за собой односторонние изменения в споре о суверенитете островов. Одновременно Аргентина предложила Британии возобновить переговоры по островам и перенести их на площадку ООН. Глава британского МИД Джеймс Клеверли в ответ на это заявил, что острова принадлежат Великобритании. Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В Ибероамериканском саммите участвовали страны Латинской Америки, Испания и Португалия.

https://ria.ru/20230322/zemletryasenie-1859892228.html

https://ria.ru/20230323/latino-1860176627.html

аргентина

великобритания

доминикана

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, аргентина, великобритания, доминикана, джеймс клеверли, оон, генеральная ассамблея оон