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На Ибероамериканском саммите призвали к диалогу по Мальвинским островам - РИА Новости, 26.03.2023
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08:52 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/ostrova-1860695788.html
На Ибероамериканском саммите призвали к диалогу по Мальвинским островам
На Ибероамериканском саммите призвали к диалогу по Мальвинским островам - РИА Новости, 26.03.2023
На Ибероамериканском саммите призвали к диалогу по Мальвинским островам
Участники Ибероамериканского саммита, прошедшего в Доминикане, выступили за возобновление диалога между Аргентиной и Великобританией по вопросу Мальвинских... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T08:52
2023-03-26T08:52
в мире
аргентина
великобритания
доминикана
джеймс клеверли
оон
генеральная ассамблея оон
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мар - РИА Новости. Участники Ибероамериканского саммита, прошедшего в Доминикане, выступили за возобновление диалога между Аргентиной и Великобританией по вопросу Мальвинских (Фолклендских) островов, следует из заявления МИД латиноамериканской страны. "Государства - участники саммита... одобрили специальное заявление в отношении Мальвинских островов. Документ подтверждает необходимость того, чтобы правительства Аргентины и Великобритании возобновили переговоры с целью найти скорое решение спора о суверенитете Мальвинских островов и окружающего морского пространства", - говорится в сообщении МИД. В начале марта Аргентина расторгла совместное с Великобританией заявление от 13 сентября 2016 года, известное как пакт "Форадори-Дункана". По мнению МИД Аргентины, этот пакт несовместим с резолюцией Генассамблеи ООН, которая рекомендует обеим сторонам воздерживаться от принятия решений, влекущих за собой односторонние изменения в споре о суверенитете островов. Одновременно Аргентина предложила Британии возобновить переговоры по островам и перенести их на площадку ООН. Глава британского МИД Джеймс Клеверли в ответ на это заявил, что острова принадлежат Великобритании. Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В Ибероамериканском саммите участвовали страны Латинской Америки, Испания и Португалия.
https://ria.ru/20230322/zemletryasenie-1859892228.html
https://ria.ru/20230323/latino-1860176627.html
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в мире, аргентина, великобритания, доминикана, джеймс клеверли, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Аргентина, Великобритания, Доминикана, Джеймс Клеверли, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
На Ибероамериканском саммите призвали к диалогу по Мальвинским островам

Ибероамериканский саммит призвал Аргентину и Британию к диалогу по Мальвинским островам

© Flickr / John5199Вид на Гуз-Грин, Фолклендские острова
Вид на Гуз-Грин, Фолклендские острова - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© Flickr / John5199
Вид на Гуз-Грин, Фолклендские острова. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мар - РИА Новости. Участники Ибероамериканского саммита, прошедшего в Доминикане, выступили за возобновление диалога между Аргентиной и Великобританией по вопросу Мальвинских (Фолклендских) островов, следует из заявления МИД латиноамериканской страны.
"Государства - участники саммита... одобрили специальное заявление в отношении Мальвинских островов. Документ подтверждает необходимость того, чтобы правительства Аргентины и Великобритании возобновили переговоры с целью найти скорое решение спора о суверенитете Мальвинских островов и окружающего морского пространства", - говорится в сообщении МИД.
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22 марта, 19:53
В начале марта Аргентина расторгла совместное с Великобританией заявление от 13 сентября 2016 года, известное как пакт "Форадори-Дункана". По мнению МИД Аргентины, этот пакт несовместим с резолюцией Генассамблеи ООН, которая рекомендует обеим сторонам воздерживаться от принятия решений, влекущих за собой односторонние изменения в споре о суверенитете островов.
Одновременно Аргентина предложила Британии возобновить переговоры по островам и перенести их на площадку ООН. Глава британского МИД Джеймс Клеверли в ответ на это заявил, что острова принадлежат Великобритании.
Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса.
В Ибероамериканском саммите участвовали страны Латинской Америки, Испания и Португалия.
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В миреАргентинаВеликобританияДоминиканаДжеймс КлеверлиООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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