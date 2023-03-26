На Ибероамериканском саммите призвали к диалогу по Мальвинским островам
Ибероамериканский саммит призвал Аргентину и Британию к диалогу по Мальвинским островам
Вид на Гуз-Грин, Фолклендские острова. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 мар - РИА Новости. Участники Ибероамериканского саммита, прошедшего в Доминикане, выступили за возобновление диалога между Аргентиной и Великобританией по вопросу Мальвинских (Фолклендских) островов, следует из заявления МИД латиноамериканской страны.
"Государства - участники саммита... одобрили специальное заявление в отношении Мальвинских островов. Документ подтверждает необходимость того, чтобы правительства Аргентины и Великобритании возобновили переговоры с целью найти скорое решение спора о суверенитете Мальвинских островов и окружающего морского пространства", - говорится в сообщении МИД.
В начале марта Аргентина расторгла совместное с Великобританией заявление от 13 сентября 2016 года, известное как пакт "Форадори-Дункана". По мнению МИД Аргентины, этот пакт несовместим с резолюцией Генассамблеи ООН, которая рекомендует обеим сторонам воздерживаться от принятия решений, влекущих за собой односторонние изменения в споре о суверенитете островов.
Одновременно Аргентина предложила Британии возобновить переговоры по островам и перенести их на площадку ООН. Глава британского МИД Джеймс Клеверли в ответ на это заявил, что острова принадлежат Великобритании.
Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса.
В Ибероамериканском саммите участвовали страны Латинской Америки, Испания и Португалия.