США не нашли признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии
Белый дом: США не видят признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА новости. США не видят признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии, заявил в интервью координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Мы не видим каких-либо признаков, что он (президент России Владимир Путин - ред.) выполнил свое обещание или направил ядерное оружие", - сообщил он в интервью телеканалу CBS News на вопрос о размещении РФ ядерного оружия в Белоруссии.
Кирби добавил, что США по-прежнему не видят свидетельств каких-либо "намерений" РФ применить ядерное оружие на Украине и не меняют готовность собственных сил стратегического сдерживания.
В субботу, 25 марта, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений".
По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом: почему американцы размещают подобные объекты на территории своих союзников? В результате, отметил российский президент, Москва и Минск договорились, что "при необходимости сделают то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия".
По словам Путина, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.