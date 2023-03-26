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США не нашли признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 26.03.2023
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20:31 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/oruzhie-1860777692.html
США не нашли признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии
США не нашли признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 26.03.2023
США не нашли признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии
США не видят признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии, заявил в интервью координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T20:31
2023-03-26T20:31
россия
белоруссия
владимир путин
джон кирби
александр лукашенко
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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА новости. США не видят признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии, заявил в интервью координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Мы не видим каких-либо признаков, что он (президент России Владимир Путин - ред.) выполнил свое обещание или направил ядерное оружие", - сообщил он в интервью телеканалу CBS News на вопрос о размещении РФ ядерного оружия в Белоруссии. Кирби добавил, что США по-прежнему не видят свидетельств каких-либо "намерений" РФ применить ядерное оружие на Украине и не меняют готовность собственных сил стратегического сдерживания. В субботу, 25 марта, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом: почему американцы размещают подобные объекты на территории своих союзников? В результате, отметил российский президент, Москва и Минск договорились, что "при необходимости сделают то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия". По словам Путина, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
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россия, белоруссия, владимир путин, джон кирби, александр лукашенко, сша, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Джон Кирби, Александр Лукашенко, США, В мире
США не нашли признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии

Белый дом: США не видят признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА новости. США не видят признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии, заявил в интервью координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Мы не видим каких-либо признаков, что он (президент России Владимир Путин - ред.) выполнил свое обещание или направил ядерное оружие", - сообщил он в интервью телеканалу CBS News на вопрос о размещении РФ ядерного оружия в Белоруссии.
Кирби добавил, что США по-прежнему не видят свидетельств каких-либо "намерений" РФ применить ядерное оружие на Украине и не меняют готовность собственных сил стратегического сдерживания.
В субботу, 25 марта, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений".
По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом: почему американцы размещают подобные объекты на территории своих союзников? В результате, отметил российский президент, Москва и Минск договорились, что "при необходимости сделают то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия".
По словам Путина, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
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