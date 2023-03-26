https://ria.ru/20230326/oruzhie-1860777692.html

США не нашли признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии

США не нашли признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 26.03.2023

США не нашли признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии

США не видят признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии, заявил в интервью координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T20:31

2023-03-26T20:31

2023-03-26T20:31

россия

белоруссия

владимир путин

джон кирби

александр лукашенко

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg

ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА новости. США не видят признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии, заявил в интервью координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Мы не видим каких-либо признаков, что он (президент России Владимир Путин - ред.) выполнил свое обещание или направил ядерное оружие", - сообщил он в интервью телеканалу CBS News на вопрос о размещении РФ ядерного оружия в Белоруссии. Кирби добавил, что США по-прежнему не видят свидетельств каких-либо "намерений" РФ применить ядерное оружие на Украине и не меняют готовность собственных сил стратегического сдерживания. В субботу, 25 марта, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие, поскольку американцы "учат их (союзников - ред.) экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений". По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом: почему американцы размещают подобные объекты на территории своих союзников? В результате, отметил российский президент, Москва и Минск договорились, что "при необходимости сделают то же самое, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия". По словам Путина, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.

https://ria.ru/20230326/nato-1860746682.html

россия

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, владимир путин, джон кирби, александр лукашенко, сша, в мире