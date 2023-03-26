https://ria.ru/20230326/oruzhie-1860771096.html

Размещение ТЯО в Белоруссии усилит напряжение в регионе, заявили в Польше

Размещение ТЯО в Белоруссии усилит напряжение в регионе, заявили в Польше - РИА Новости, 26.03.2023

Размещение ТЯО в Белоруссии усилит напряжение в регионе, заявили в Польше

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в Twitter утверждает, что планы по размещению в Белоруссии российского тактического ядерного оружия усилят напряжение в... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T19:39

2023-03-26T19:39

2023-03-26T19:39

белоруссия

россия

владимир путин

польша

в мире

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ВАРШАВА, 26 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в Twitter утверждает, что планы по размещению в Белоруссии российского тактического ядерного оружия усилят напряжение в регионе. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. "Решение Владимира Путина о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия и средств его доставки дополнительно усиливает напряжение", - написал Ясина в Twitter. По его словам, такое решение "создает риск в части нераспространения ядерного оружия".

https://ria.ru/20230326/oruzhie-1860755350.html

белоруссия

россия

польша

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белоруссия, россия, владимир путин, польша, в мире