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Размещение ТЯО в Белоруссии усилит напряжение в регионе, заявили в Польше - РИА Новости, 26.03.2023
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19:39 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/oruzhie-1860771096.html
Размещение ТЯО в Белоруссии усилит напряжение в регионе, заявили в Польше
Размещение ТЯО в Белоруссии усилит напряжение в регионе, заявили в Польше - РИА Новости, 26.03.2023
Размещение ТЯО в Белоруссии усилит напряжение в регионе, заявили в Польше
Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в Twitter утверждает, что планы по размещению в Белоруссии российского тактического ядерного оружия усилят напряжение в... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T19:39
2023-03-26T19:39
белоруссия
россия
владимир путин
польша
в мире
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ВАРШАВА, 26 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в Twitter утверждает, что планы по размещению в Белоруссии российского тактического ядерного оружия усилят напряжение в регионе. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. "Решение Владимира Путина о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия и средств его доставки дополнительно усиливает напряжение", - написал Ясина в Twitter. По его словам, такое решение "создает риск в части нераспространения ядерного оружия".
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белоруссия, россия, владимир путин, польша, в мире
Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Польша, В мире
Размещение ТЯО в Белоруссии усилит напряжение в регионе, заявили в Польше

Пресс-секретарь МИД Польши Ясина: размещение ТЯО в Белоруссии усилит напряжение в регионе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Здание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в Twitter утверждает, что планы по размещению в Белоруссии российского тактического ядерного оружия усилят напряжение в регионе.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
"Решение Владимира Путина о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия и средств его доставки дополнительно усиливает напряжение", - написал Ясина в Twitter.
По его словам, такое решение "создает риск в части нераспространения ядерного оружия".
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