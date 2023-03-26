https://ria.ru/20230326/oruzhie-1860755350.html

ЕС пригрозил санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии

ЕС пригрозил санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 26.03.2023

ЕС пригрозил санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии

Евросоюз готов ввести новые санкции в случае согласия Белоруссии разместить на своей территории российское тактическое ядерное оружие, заявил глава дипломатии... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T17:17

2023-03-26T17:17

2023-03-26T19:27

белоруссия

евросоюз

в мире

россия

москва

владимир путин

жозеп боррель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Евросоюз готов ввести новые санкции в случае согласия Белоруссии разместить на своей территории российское тактическое ядерное оружие, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter."Размещение Белоруссией российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Белоруссия может остановить это, это ее выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", — написал он.Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении ТЯО в Белоруссии. Как объяснил глава государства, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. По его словам, Россия делает то, чем США занимаются десятилетиями. Строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.При использовании боеприпасов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Их применение может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали такие снаряды во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.Как подчеркнул Путин, Россия отреагирует на такие поставки соответствующим образом.

https://ria.ru/20230326/ssha-1860669455.html

https://ria.ru/20230322/uran-1859770016.html

белоруссия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, евросоюз, в мире, россия, москва, владимир путин, жозеп боррель