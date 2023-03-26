ЕС пригрозил санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии
Боррель: Евросоюз ответит санкциями на размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Евросоюз готов ввести новые санкции в случае согласия Белоруссии разместить на своей территории российское тактическое ядерное оружие, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.
"Размещение Белоруссией российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Белоруссия может остановить это, это ее выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", — написал он.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении ТЯО в Белоруссии. Как объяснил глава государства, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. По его словам, Россия делает то, чем США занимаются десятилетиями. Строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
Во вторник заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
При использовании боеприпасов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Их применение может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали такие снаряды во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.
Как подчеркнул Путин, Россия отреагирует на такие поставки соответствующим образом.