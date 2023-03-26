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ЕС пригрозил санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 26.03.2023
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17:17 26.03.2023 (обновлено: 19:27 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/oruzhie-1860755350.html
ЕС пригрозил санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии
ЕС пригрозил санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 26.03.2023
ЕС пригрозил санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии
Евросоюз готов ввести новые санкции в случае согласия Белоруссии разместить на своей территории российское тактическое ядерное оружие, заявил глава дипломатии... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T17:17
2023-03-26T19:27
белоруссия
евросоюз
в мире
россия
москва
владимир путин
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Евросоюз готов ввести новые санкции в случае согласия Белоруссии разместить на своей территории российское тактическое ядерное оружие, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter."Размещение Белоруссией российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Белоруссия может остановить это, это ее выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", — написал он.Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении ТЯО в Белоруссии. Как объяснил глава государства, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. По его словам, Россия делает то, чем США занимаются десятилетиями. Строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.При использовании боеприпасов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Их применение может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали такие снаряды во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.Как подчеркнул Путин, Россия отреагирует на такие поставки соответствующим образом.
https://ria.ru/20230326/ssha-1860669455.html
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белоруссия, евросоюз, в мире, россия, москва, владимир путин, жозеп боррель
Белоруссия, Евросоюз, В мире, Россия, Москва, Владимир Путин, Жозеп Боррель
ЕС пригрозил санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии

Боррель: Евросоюз ответит санкциями на размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Евросоюз готов ввести новые санкции в случае согласия Белоруссии разместить на своей территории российское тактическое ядерное оружие, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.
"Размещение Белоруссией российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Белоруссия может остановить это, это ее выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", — написал он.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
В США отреагировали на планы России разместить в Белоруссии ядерное оружие
Вчера, 00:52
Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении ТЯО в Белоруссии. Как объяснил глава государства, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. По его словам, Россия делает то, чем США занимаются десятилетиями. Строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.

Во вторник заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

При использовании боеприпасов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Их применение может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали такие снаряды во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.
Как подчеркнул Путин, Россия отреагирует на такие поставки соответствующим образом.
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
СМИ раскрыли катастрофические последствия использования обедненного урана
22 марта, 13:38
 
БелоруссияЕвросоюзВ миреРоссияМоскваВладимир ПутинЖозеп Боррель
 
 
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