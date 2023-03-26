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Берлин раскритиковал решение о российском ядерном оружии в Белоруссии - РИА Новости, 26.03.2023
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11:27 26.03.2023 (обновлено: 13:51 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/oruzhie-1860712677.html
Берлин раскритиковал решение о российском ядерном оружии в Белоруссии
Берлин раскритиковал решение о российском ядерном оружии в Белоруссии - РИА Новости, 26.03.2023
Берлин раскритиковал решение о российском ядерном оружии в Белоруссии
МИД Германии считает решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии попыткой запугивания, пишет немецкая газета Welt, при этом не упоминая о... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T11:27
2023-03-26T13:51
специальная военная операция на украине
в мире
германия
белоруссия
россия
владимир путин
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БЕРЛИН, 26 мар — РИА Новости. МИД Германии считает решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии попыткой запугивания, пишет немецкая газета Welt, при этом не упоминая о проблеме хранения в самой Германии американского ядерного оружия. Отмечается, что власти ФРГ осудили планируемое размещение российского ядерного оружия в Белоруссии. Как уточняет издание, МИД Германии заявил в этой связи о "дальнейшей попытке ядерного запугивания". "Сравнение, проведенное президентом Путиным с совместным использованием ядерного оружия НАТО, вводит в заблуждение и не может быть использовано для оправдания шага, объявленного Россией", - приводится заявление министерства. В ведомстве добавили, что Белоруссия на международном уровне в нескольких декларациях обязалась быть свободной от ядерного оружия. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Официально власти Германии не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в ФРГ в несколько десятков единиц. Оппозиционные партии в ФРГ в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории Германии.
https://ria.ru/20230326/ssha-1860669455.html
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в мире, германия, белоруссия, россия, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, НАТО
Берлин раскритиковал решение о российском ядерном оружии в Белоруссии

МИД ФРГ назвал слова Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии попыткой запугивания

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 мар — РИА Новости. МИД Германии считает решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии попыткой запугивания, пишет немецкая газета Welt, при этом не упоминая о проблеме хранения в самой Германии американского ядерного оружия.
Отмечается, что власти ФРГ осудили планируемое размещение российского ядерного оружия в Белоруссии. Как уточняет издание, МИД Германии заявил в этой связи о "дальнейшей попытке ядерного запугивания".
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В США отреагировали на планы России разместить в Белоруссии ядерное оружие
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"Сравнение, проведенное президентом Путиным с совместным использованием ядерного оружия НАТО, вводит в заблуждение и не может быть использовано для оправдания шага, объявленного Россией", - приводится заявление министерства. В ведомстве добавили, что Белоруссия на международном уровне в нескольких декларациях обязалась быть свободной от ядерного оружия.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
Официально власти Германии не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в ФРГ в несколько десятков единиц. Оппозиционные партии в ФРГ в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории Германии.
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