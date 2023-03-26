Берлин раскритиковал решение о российском ядерном оружии в Белоруссии
МИД ФРГ назвал слова Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии попыткой запугивания
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 26 мар — РИА Новости. МИД Германии считает решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии попыткой запугивания, пишет немецкая газета Welt, при этом не упоминая о проблеме хранения в самой Германии американского ядерного оружия.
Отмечается, что власти ФРГ осудили планируемое размещение российского ядерного оружия в Белоруссии. Как уточняет издание, МИД Германии заявил в этой связи о "дальнейшей попытке ядерного запугивания".
"Сравнение, проведенное президентом Путиным с совместным использованием ядерного оружия НАТО, вводит в заблуждение и не может быть использовано для оправдания шага, объявленного Россией", - приводится заявление министерства. В ведомстве добавили, что Белоруссия на международном уровне в нескольких декларациях обязалась быть свободной от ядерного оружия.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.
Официально власти Германии не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в ФРГ в несколько десятков единиц. Оппозиционные партии в ФРГ в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории Германии.