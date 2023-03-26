https://ria.ru/20230326/oruzhie-1860712677.html

Берлин раскритиковал решение о российском ядерном оружии в Белоруссии

Берлин раскритиковал решение о российском ядерном оружии в Белоруссии - РИА Новости, 26.03.2023

Берлин раскритиковал решение о российском ядерном оружии в Белоруссии

МИД Германии считает решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии попыткой запугивания, пишет немецкая газета Welt, при этом не упоминая о... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T11:27

2023-03-26T11:27

2023-03-26T13:51

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БЕРЛИН, 26 мар — РИА Новости. МИД Германии считает решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии попыткой запугивания, пишет немецкая газета Welt, при этом не упоминая о проблеме хранения в самой Германии американского ядерного оружия. Отмечается, что власти ФРГ осудили планируемое размещение российского ядерного оружия в Белоруссии. Как уточняет издание, МИД Германии заявил в этой связи о "дальнейшей попытке ядерного запугивания". "Сравнение, проведенное президентом Путиным с совместным использованием ядерного оружия НАТО, вводит в заблуждение и не может быть использовано для оправдания шага, объявленного Россией", - приводится заявление министерства. В ведомстве добавили, что Белоруссия на международном уровне в нескольких декларациях обязалась быть свободной от ядерного оружия. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Официально власти Германии не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в ФРГ в несколько десятков единиц. Оппозиционные партии в ФРГ в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории Германии.

https://ria.ru/20230326/ssha-1860669455.html

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, белоруссия, россия, владимир путин, нато