https://ria.ru/20230326/obstrel-1860762315.html

Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО - РИА Новости, 26.03.2023

Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО

Украинские войска в 18.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T18:22

2023-03-26T18:22

2023-03-26T18:44

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

сцкк

украина

нато

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ДОНЕЦК, 26 мар – РИА Новости. Украинские войска в 18.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, в ведомстве сообщили, что в период с 16.00 по 18.00 по Кировскому, Киевскому и Петровскому районам города было выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230326/spetsoperatsiya-1860714061.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, нато