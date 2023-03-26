https://ria.ru/20230326/obstrel-1860762315.html
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО - РИА Новости, 26.03.2023
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
Украинские войска в 18.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T18:22
2023-03-26T18:22
2023-03-26T18:44
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846249487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f04e59590a4f6c61601cac46c84588a3.jpg
ДОНЕЦК, 26 мар – РИА Новости. Украинские войска в 18.10 выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, в ведомстве сообщили, что в период с 16.00 по 18.00 по Кировскому, Киевскому и Петровскому районам города было выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230326/spetsoperatsiya-1860714061.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846249487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8dd373c5272ae3f02d177bb719b939b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, НАТО
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО