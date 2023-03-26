https://ria.ru/20230326/obstrel-1860724361.html

ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку, Горловке и Ясиноватой

ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку, Горловке и Ясиноватой - РИА Новости, 26.03.2023

ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку, Горловке и Ясиноватой

Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, выпустив 22 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T13:18

2023-03-26T13:18

2023-03-26T13:18

донецк

горловка

ясиноватая

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 26 мар – РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, выпустив 22 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 9.00 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка…: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм... 11.10 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 8 снарядов калибром 155 мм... 11.10 - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм... 11.30 - населенный пункт Желанное первое - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230325/postradavshaya-1860623526.html

донецк

горловка

ясиноватая

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, горловка, ясиноватая, сцкк, нато