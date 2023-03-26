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ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку, Горловке и Ясиноватой - РИА Новости, 26.03.2023
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13:18 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/obstrel-1860724361.html
ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку, Горловке и Ясиноватой
ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку, Горловке и Ясиноватой - РИА Новости, 26.03.2023
ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку, Горловке и Ясиноватой
Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, выпустив 22 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T13:18
2023-03-26T13:18
донецк
горловка
ясиноватая
сцкк
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ДОНЕЦК, 26 мар – РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, выпустив 22 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 9.00 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка…: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм... 11.10 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 8 снарядов калибром 155 мм... 11.10 - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм... 11.30 - населенный пункт Желанное первое - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230325/postradavshaya-1860623526.html
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донецк, горловка, ясиноватая, сцкк, нато
Донецк, Горловка, Ясиноватая, СЦКК, НАТО
ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку, Горловке и Ясиноватой

ВСУ в воскресенье обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, выпустив 22 снаряда

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОкна в помещении общежития Донецкого национального университета, разбитые в результате обстрела со стороны ВСУ
Окна в помещении общежития Донецкого национального университета, разбитые в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Окна в помещении общежития Донецкого национального университета, разбитые в результате обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 мар – РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, выпустив 22 снаряда, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 9.00 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка…: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм... 11.10 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 8 снарядов калибром 155 мм... 11.10 - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм... 11.30 - населенный пункт Желанное первое - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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ДонецкГорловкаЯсиноватаяСЦККНАТО
 
 
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