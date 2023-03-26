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На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 военных - РИА Новости, 26.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 26.03.2023 (обновлено: 14:22 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/napravlenie-1860730849.html
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 военных
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 военных - РИА Новости, 26.03.2023
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 военных
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 20 украинских военных, самоходку "Акацию" и артустановку М777 производства США,... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T14:17
2023-03-26T14:22
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сша
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 20 украинских военных, самоходку "Акацию" и артустановку М777 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, самоходная гаубица "Акация", а также одна артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, сша, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США, В мире, Вооруженные силы РФ
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 военных

Минобороны: на Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 20 украинских военных, самоходку "Акацию" и артустановку М777 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, самоходная гаубица "Акация", а также одна артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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