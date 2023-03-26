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На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 военных
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 военных - РИА Новости, 26.03.2023
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 военных
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 20 украинских военных, самоходку "Акацию" и артустановку М777 производства США,... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T14:17
2023-03-26T14:17
2023-03-26T14:22
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 20 украинских военных, самоходку "Акацию" и артустановку М777 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, самоходная гаубица "Акация", а также одна артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, сша, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США, В мире, Вооруженные силы РФ
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 военных
Минобороны: на Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 20 военных