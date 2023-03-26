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На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 60 бойцов ВСУ
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 60 бойцов ВСУ - РИА Новости, 26.03.2023
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 60 бойцов ВСУ
Российские военнослужащие на Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 60 украинских военных, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T14:15
2023-03-26T14:15
2023-03-26T14:21
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие на Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 60 украинских военных, заявили в воскресенье в Минобороны РФ."Общие потери противника на данных направлениях составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях в результате активных действий российской группировки войск "Восток" ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения противника в районах Угледара и Пречистовки в ДНР и Малиновки в Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 60 бойцов ВСУ
Минобороны: на Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 60 бойцов ВСУ