https://ria.ru/20230326/napravlenie-1860730592.html

На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 60 бойцов ВСУ

На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 60 бойцов ВСУ - РИА Новости, 26.03.2023

На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 60 бойцов ВСУ

Российские военнослужащие на Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 60 украинских военных, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T14:15

2023-03-26T14:15

2023-03-26T14:21

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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угледар

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие на Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 60 украинских военных, заявили в воскресенье в Минобороны РФ."Общие потери противника на данных направлениях составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях в результате активных действий российской группировки войск "Восток" ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения противника в районах Угледара и Пречистовки в ДНР и Малиновки в Запорожской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

угледар

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, в мире, угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы рф