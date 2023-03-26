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На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 60 бойцов ВСУ - РИА Новости, 26.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 26.03.2023 (обновлено: 14:21 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/napravlenie-1860730592.html
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 60 бойцов ВСУ
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 60 бойцов ВСУ - РИА Новости, 26.03.2023
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 60 бойцов ВСУ
Российские военнослужащие на Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 60 украинских военных, заявили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T14:15
2023-03-26T14:21
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
угледар
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие на Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 60 украинских военных, заявили в воскресенье в Минобороны РФ."Общие потери противника на данных направлениях составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях в результате активных действий российской группировки войск "Восток" ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения противника в районах Угледара и Пречистовки в ДНР и Малиновки в Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Угледар, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 60 бойцов ВСУ

Минобороны: на Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 60 бойцов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь на Донецком направлении
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС России ведет огонь на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС России ведет огонь на Донецком направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие на Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили до 60 украинских военных, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Общие потери противника на данных направлениях составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях в результате активных действий российской группировки войск "Восток" ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения противника в районах Угледара и Пречистовки в ДНР и Малиновки в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреУгледарДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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