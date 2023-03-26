https://ria.ru/20230326/napadenie-1860784747.html

Вероятного организатора брянского теракта Капустина объявили в розыск

Вероятного организатора брянского теракта Капустина объявили в розыск - РИА Новости, 26.03.2023

Вероятного организатора брянского теракта Капустина объявили в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в розыск предполагаемого организатора теракта в Брянской области Дениса Капустина, следует из ведомственной базы... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T21:45

2023-03-26T21:45

2023-03-26T22:53

россия

брянская область

происшествия

украина

константин малофеев

владимир путин

фсб

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Министерство внутренних дел России объявило в розыск предполагаемого организатора теракта в Брянской области Дениса Капустина, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос, но при этом не указывается, о какой именно статье идет речь.Кроме того, МВД объявило в розыск актера Кирилла Канахина, который, предположительно, также участвовал в нападении на российский регион.Сообщения о том, что он может причастен к теракту в Брянской области, появились после того, как Telegram-канал одной из антироссийской организации опубликовал фотографию с похожим на него человеком. При этом мать Канахина подтвердила, что сын некоторое время назад уехал на Украину.В начале марта на территорию Климовского района Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Злоумышленники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей — десятилетнего мальчика и двух девочек — к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион диверсантов. Вечером в тот же день ФСБ сообщила, что злоумышленников выдавили на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

https://ria.ru/20230303/rezhim-1855479374.html

https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html

россия

брянская область

украина

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россия, брянская область, происшествия, украина, константин малофеев, владимир путин, фсб, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)