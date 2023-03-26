Вероятного организатора брянского теракта Капустина объявили в розыск
МВД России объявило в розыск вероятного организатора теракта в Брянской области Капустина
© ФСБ РоссииКадр видео ФСБ России из Брянской области
© ФСБ России
Кадр видео ФСБ России из Брянской области. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Министерство внутренних дел России объявило в розыск предполагаемого организатора теракта в Брянской области Дениса Капустина, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос, но при этом не указывается, о какой именно статье идет речь.
Денис Капустин — один из руководителей так называемого "Русского добровольческого корпуса". По данным ФСБ, он является гражданином России и участвует в боевых действиях на стороне киевских войск. Прошлым летом организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом году — нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Росфинмониторинг внес Капустина в перечень террористов и экстремистов.
Кроме того, МВД объявило в розыск актера Кирилла Канахина, который, предположительно, также участвовал в нападении на российский регион.
Сообщения о том, что он может причастен к теракту в Брянской области, появились после того, как Telegram-канал одной из антироссийской организации опубликовал фотографию с похожим на него человеком. При этом мать Канахина подтвердила, что сын некоторое время назад уехал на Украину.
В начале марта на территорию Климовского района Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Злоумышленники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей — десятилетнего мальчика и двух девочек — к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион диверсантов. Вечером в тот же день ФСБ сообщила, что злоумышленников выдавили на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.