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Вероятного организатора брянского теракта Капустина объявили в розыск - РИА Новости, 26.03.2023
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21:45 26.03.2023 (обновлено: 22:53 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/napadenie-1860784747.html
Вероятного организатора брянского теракта Капустина объявили в розыск
Вероятного организатора брянского теракта Капустина объявили в розыск - РИА Новости, 26.03.2023
Вероятного организатора брянского теракта Капустина объявили в розыск
Министерство внутренних дел России объявило в розыск предполагаемого организатора теракта в Брянской области Дениса Капустина, следует из ведомственной базы... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T21:45
2023-03-26T22:53
россия
брянская область
происшествия
украина
константин малофеев
владимир путин
фсб
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Министерство внутренних дел России объявило в розыск предполагаемого организатора теракта в Брянской области Дениса Капустина, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос, но при этом не указывается, о какой именно статье идет речь.Кроме того, МВД объявило в розыск актера Кирилла Канахина, который, предположительно, также участвовал в нападении на российский регион.Сообщения о том, что он может причастен к теракту в Брянской области, появились после того, как Telegram-канал одной из антироссийской организации опубликовал фотографию с похожим на него человеком. При этом мать Канахина подтвердила, что сын некоторое время назад уехал на Украину.В начале марта на территорию Климовского района Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Злоумышленники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей — десятилетнего мальчика и двух девочек — к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион диверсантов. Вечером в тот же день ФСБ сообщила, что злоумышленников выдавили на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230303/rezhim-1855479374.html
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россия, брянская область, происшествия, украина, константин малофеев, владимир путин, фсб, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Брянская область, Происшествия, Украина, Константин Малофеев, Владимир Путин, ФСБ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Вероятного организатора брянского теракта Капустина объявили в розыск

МВД России объявило в розыск вероятного организатора теракта в Брянской области Капустина

© ФСБ РоссииКадр видео ФСБ России из Брянской области
Кадр видео ФСБ России из Брянской области
© ФСБ России
Кадр видео ФСБ России из Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Министерство внутренних дел России объявило в розыск предполагаемого организатора теракта в Брянской области Дениса Капустина, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос, но при этом не указывается, о какой именно статье идет речь.

Денис Капустин — один из руководителей так называемого "Русского добровольческого корпуса". По данным ФСБ, он является гражданином России и участвует в боевых действиях на стороне киевских войск. Прошлым летом организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом году — нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Росфинмониторинг внес Капустина в перечень террористов и экстремистов.

Кроме того, МВД объявило в розыск актера Кирилла Канахина, который, предположительно, также участвовал в нападении на российский регион.
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Сообщения о том, что он может причастен к теракту в Брянской области, появились после того, как Telegram-канал одной из антироссийской организации опубликовал фотографию с похожим на него человеком. При этом мать Канахина подтвердила, что сын некоторое время назад уехал на Украину.
В начале марта на территорию Климовского района Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. Злоумышленники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей — десятилетнего мальчика и двух девочек — к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион диверсантов. Вечером в тот же день ФСБ сообщила, что злоумышленников выдавили на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
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