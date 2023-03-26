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В Сыктывкаре ОМОН задержал дебошира с муляжом гранаты - РИА Новости, 26.03.2023
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21:24 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/mulyazh-1860783050.html
В Сыктывкаре ОМОН задержал дебошира с муляжом гранаты
В Сыктывкаре ОМОН задержал дебошира с муляжом гранаты - РИА Новости, 26.03.2023
В Сыктывкаре ОМОН задержал дебошира с муляжом гранаты
В Сыктывкаре ОМОН задержал дебошира, который угрожал соседям муляжом гранаты, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T21:24
2023-03-26T21:24
происшествия
сыктывкар
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар - РИА Новости. В Сыктывкаре ОМОН задержал дебошира, который угрожал соседям муляжом гранаты, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии. "Сегодня в Сыктывкаре около 17.30 сотрудниками ОМОН "Зырянин" был задержан мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии и угрожавший соседям взорвать гранату, которая оказалась муляжом", - сообщает пресс-служба Росгвардии. Отмечается, что задержание произошло в ходе штурма без применения оружия.
https://ria.ru/20230315/khakasiya-1857968850.html
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происшествия, сыктывкар, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Сыктывкар, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Сыктывкаре ОМОН задержал дебошира с муляжом гранаты

В Сыктывкаре ОМОН задержал дебошира, который угрожал соседям муляжом гранаты

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар - РИА Новости. В Сыктывкаре ОМОН задержал дебошира, который угрожал соседям муляжом гранаты, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.
"Сегодня в Сыктывкаре около 17.30 сотрудниками ОМОН "Зырянин" был задержан мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии и угрожавший соседям взорвать гранату, которая оказалась муляжом", - сообщает пресс-служба Росгвардии.
Отмечается, что задержание произошло в ходе штурма без применения оружия.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
В Хакасии мужчина пришел к приставам с муляжом гранаты
15 марта, 11:15
 
ПроисшествияСыктывкарОМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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