https://ria.ru/20230326/mosvodostok-1860891394.html

Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за сильного дождя

Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за сильного дождя - РИА Новости, 27.03.2023

Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за сильного дождя

Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за сильного дождя, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-26T11:34

2023-03-26T11:34

2023-03-27T12:21

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосводосток

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за сильного дождя, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Дождь, местами сильный, продлится в течение всего дня. Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.

https://ria.ru/20230327/fonari-1860832642.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мосводосток, городское хозяйство москвы