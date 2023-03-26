https://ria.ru/20230326/mosvodostok-1860891394.html
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за сильного дождя
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за сильного дождя - РИА Новости, 27.03.2023
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за сильного дождя
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за сильного дождя, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-26T11:34
2023-03-26T11:34
2023-03-27T12:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за сильного дождя, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Дождь, местами сильный, продлится в течение всего дня. Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.
https://ria.ru/20230327/fonari-1860832642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосводосток, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосводосток, Городское хозяйство Москвы