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Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за сильного дождя - РИА Новости, 27.03.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:34 26.03.2023 (обновлено: 12:21 27.03.2023)
https://ria.ru/20230326/mosvodostok-1860891394.html
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за сильного дождя
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за сильного дождя - РИА Новости, 27.03.2023
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за сильного дождя
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за сильного дождя, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-26T11:34
2023-03-27T12:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за сильного дождя, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Дождь, местами сильный, продлится в течение всего дня. Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении. Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.
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мосводосток, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосводосток, Городское хозяйство Москвы

Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за сильного дождя

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Мосводостока
Автомобиль Мосводостока - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за сильного дождя, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Дождь, местами сильный, продлится в течение всего дня. Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города дежурят бригады ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.
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