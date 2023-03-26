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Ефимов: выпуск колбасных изделий в Москве вырос почти на 10 процентов - РИА Новости, 26.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:20 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/moskva-1860698484.html
Ефимов: выпуск колбасных изделий в Москве вырос почти на 10 процентов
Ефимов: выпуск колбасных изделий в Москве вырос почти на 10 процентов - РИА Новости, 26.03.2023
Ефимов: выпуск колбасных изделий в Москве вырос почти на 10 процентов
Производство колбасных изделий предприятиями Москвы в январе текущего года составило более 24 тысяч тонн, что на 9,6% превысило аналогичный прошлогодний... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T09:20
2023-03-26T09:20
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
владислав овчинский
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Производство колбасных изделий предприятиями Москвы в январе текущего года составило более 24 тысяч тонн, что на 9,6% превысило аналогичный прошлогодний показатель, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что столичная мясоперерабатывающая отрасль представлена более чем 20 предприятиями, на которых работают около 14 тысяч человек."Производителям сегодня доступно более 20 мер системной поддержки города, и предприятия мясоперерабатывающей отрасли активно пользуются этими инструментами. Например, три из них имеют статус промышленного комплекса, который позволяет получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на собственное развитие. Кроме этого, столичные заводы обращаются за финансовой помощью – льготными кредитами и займами", - рассказал Овчинский.
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экономика, москва, владислав овчинский, владимир ефимов (правительство москвы)
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Москва, Владислав Овчинский, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: выпуск колбасных изделий в Москве вырос почти на 10 процентов

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Производство колбасных изделий предприятиями Москвы в январе текущего года составило более 24 тысяч тонн, что на 9,6% превысило аналогичный прошлогодний показатель, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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"Помимо колбас и сосисок, сегодня в Москве выпускают мясные полуфабрикаты, нарезки и снеки. Общий объем мясных изделий, поставленных заказчикам производителями города в январе, вырос на 8,7% до 9,6 миллиарда рублей", - уточнил вице-мэр, добавив, что положительная динамика отражает растущий спрос на продукты питания локального производства.
В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что столичная мясоперерабатывающая отрасль представлена более чем 20 предприятиями, на которых работают около 14 тысяч человек.
"Производителям сегодня доступно более 20 мер системной поддержки города, и предприятия мясоперерабатывающей отрасли активно пользуются этими инструментами. Например, три из них имеют статус промышленного комплекса, который позволяет получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на собственное развитие. Кроме этого, столичные заводы обращаются за финансовой помощью – льготными кредитами и займами", - рассказал Овчинский.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаМоскваВладислав ОвчинскийВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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