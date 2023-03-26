https://ria.ru/20230326/moskva-1860698484.html

Ефимов: выпуск колбасных изделий в Москве вырос почти на 10 процентов

Ефимов: выпуск колбасных изделий в Москве вырос почти на 10 процентов - РИА Новости, 26.03.2023

Ефимов: выпуск колбасных изделий в Москве вырос почти на 10 процентов

Производство колбасных изделий предприятиями Москвы в январе текущего года составило более 24 тысяч тонн, что на 9,6% превысило аналогичный прошлогодний... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T09:20

2023-03-26T09:20

2023-03-26T09:20

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

владислав овчинский

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Производство колбасных изделий предприятиями Москвы в январе текущего года составило более 24 тысяч тонн, что на 9,6% превысило аналогичный прошлогодний показатель, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что столичная мясоперерабатывающая отрасль представлена более чем 20 предприятиями, на которых работают около 14 тысяч человек."Производителям сегодня доступно более 20 мер системной поддержки города, и предприятия мясоперерабатывающей отрасли активно пользуются этими инструментами. Например, три из них имеют статус промышленного комплекса, который позволяет получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на собственное развитие. Кроме этого, столичные заводы обращаются за финансовой помощью – льготными кредитами и займами", - рассказал Овчинский.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, москва, владислав овчинский, владимир ефимов (правительство москвы)