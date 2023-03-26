https://ria.ru/20230326/ministr-1860784596.html

Главу Минобороны Израиля уволили после слов о судебной реформе

Главу Минобороны Израиля уволили после слов о судебной реформе - РИА Новости, 26.03.2023

Главу Минобороны Израиля уволили после слов о судебной реформе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил главу минобороны Йоава Галланта, призывавшего остановить судебную реформу, которая вызвала раскол в обществе и РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T21:41

2023-03-26T21:41

2023-03-26T23:33

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тель-авив

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил главу минобороны Йоава Галланта, призывавшего остановить судебную реформу, которая вызвала раскол в обществе и общенациональные протесты, пишет газета Jerusalem Post. "Как было объявлено в воскресенье вечером, премьер-министр Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта после его несогласия с судебной реформой", — говорится в сообщении.Накануне Галлант выступил с телеобращением к нации, в котором выразил опасения по поводу влияния судебной реформы на безопасность государства в свете того, что многие резервисты отказываются от службы в армии в знак протеста. Он призвал к приостановке законодательного процесса и поиску путей к диалогу. Галант стал первым ключевым министром правительства Нетаньяху, который публично призвал к приостановке судебной реформы. Заявления обоих министров могут быть расценены, как начало раскола внутри правящей коалиции, которая противостоит сильным протестным настроениям в обществе. Ранее организаторы протестного движения против судебной реформы в Израиле анонсировали "неделю паралича", подразумевающую широкомасштабные протесты по всей стране. Израильтяне протестуют из-за судебной реформы уже двенадцатую неделю подряд. К вечеру субботы число демонстрантов, присоединившихся к протестам в Тель-Авиве, достигло 200 тысяч человек. Различные группы резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) неоднократно писали открытые письма правительству с требованием остановить судебную реформу и в знак протеста отказывались от службы в резерве. Среди подразделений ЦАХАЛа, отказавшихся от продолжения службы, были элитные части и пилоты ВВС. Предложенный правительством Нетаньяху пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда, даст правительству контроль над назначением судей. При этом израильский премьер выражал готовность к диалогу с оппозицией по поводу судебной реформы.

https://ria.ru/20230325/protest-1860666683.html

https://ria.ru/20230326/palestina-1860744832.html

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в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху