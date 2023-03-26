https://ria.ru/20230326/merzlota-1860709301.html

Эксперт: строительство на мерзлоте требует мониторинга геоизысканий

Эксперт: строительство на мерзлоте требует мониторинга геоизысканий - РИА Новости, 26.03.2023

Эксперт: строительство на мерзлоте требует мониторинга геоизысканий

Строительство в арктических районах в условиях изменения климата и деградации вечной мерзлоты требует организации мониторинга за инженерно-геологическими... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T11:07

2023-03-26T11:07

2023-03-26T11:07

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

якутск

республика саха (якутия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860220502_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1d6afecd01e6d4cd73c5d9c1a955699.jpg

ЯКУТСК, 26 мар – РИА Новости, Карина Ивашко. Строительство в арктических районах в условиях изменения климата и деградации вечной мерзлоты требует организации мониторинга за инженерно-геологическими изысканиями проблемных грунтов в зоне будущих построек, считает руководитель Центра геокриологических и геотехнических исследований НИИОСП имени Герсеванова Андрей Алексеев.Алексеев принял участие в Международной научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, прошедшей в Якутске по инициативе правительства Якутии в соответствии с планом председательства России в Арктическом Совете в 2021-2023 годах.Он добавил, что сегодня по нормативам выполняется строительный надзор, авторский, технический, государственный, а вот за инженерно-геологическими изысканиями такого контроля нет."Бывает, неправильно отбирают и анализируют грунты, затем проектировщики допускают ошибки, что приводит в итоге к деформированию здания. Такие примеры есть: пишут, что полная мерзлота, а она несливающаяся, то есть когда верхняя граница мерзлоты находится под слоем оттаявшего грунта, при сезонном промерзании которого не происходит сливания", - пояснил Алексеев.По мнению руководителя Центра геокриологических и геотехнических исследований, контроль за инженерно-геологическими изысканиями в зонах строительства должен быть одним из основных инструментов для обеспечения устойчивости и сохранности зданий при их эксплуатации.Он отметил, что проблема изысканий на мерзлых грунтах во многом упирается в вопрос их финансирования."Если это промышленное здание, то понятно, что за это платит компания, которая эксплуатирует данное сооружение. Кстати, нефтегазовые компании все эти требования выполняют в обязательном порядке. Если мы говорим о гражданских сооружениях, этот вопрос надо прорабатывать, решать на законодательном уровне", - заключил эксперт.

якутск

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

якутск, республика саха (якутия)