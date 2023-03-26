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Эксперт: строительство на мерзлоте требует мониторинга геоизысканий - РИА Новости, 26.03.2023
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Шапка супертега Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
 
11:07 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/merzlota-1860709301.html
Эксперт: строительство на мерзлоте требует мониторинга геоизысканий
Эксперт: строительство на мерзлоте требует мониторинга геоизысканий - РИА Новости, 26.03.2023
Эксперт: строительство на мерзлоте требует мониторинга геоизысканий
Строительство в арктических районах в условиях изменения климата и деградации вечной мерзлоты требует организации мониторинга за инженерно-геологическими... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T11:07
2023-03-26T11:07
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
якутск
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 26 мар – РИА Новости, Карина Ивашко. Строительство в арктических районах в условиях изменения климата и деградации вечной мерзлоты требует организации мониторинга за инженерно-геологическими изысканиями проблемных грунтов в зоне будущих построек, считает руководитель Центра геокриологических и геотехнических исследований НИИОСП имени Герсеванова Андрей Алексеев.Алексеев принял участие в Международной научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, прошедшей в Якутске по инициативе правительства Якутии в соответствии с планом председательства России в Арктическом Совете в 2021-2023 годах.Он добавил, что сегодня по нормативам выполняется строительный надзор, авторский, технический, государственный, а вот за инженерно-геологическими изысканиями такого контроля нет."Бывает, неправильно отбирают и анализируют грунты, затем проектировщики допускают ошибки, что приводит в итоге к деформированию здания. Такие примеры есть: пишут, что полная мерзлота, а она несливающаяся, то есть когда верхняя граница мерзлоты находится под слоем оттаявшего грунта, при сезонном промерзании которого не происходит сливания", - пояснил Алексеев.По мнению руководителя Центра геокриологических и геотехнических исследований, контроль за инженерно-геологическими изысканиями в зонах строительства должен быть одним из основных инструментов для обеспечения устойчивости и сохранности зданий при их эксплуатации.Он отметил, что проблема изысканий на мерзлых грунтах во многом упирается в вопрос их финансирования."Если это промышленное здание, то понятно, что за это платит компания, которая эксплуатирует данное сооружение. Кстати, нефтегазовые компании все эти требования выполняют в обязательном порядке. Если мы говорим о гражданских сооружениях, этот вопрос надо прорабатывать, решать на законодательном уровне", - заключил эксперт.
якутск
республика саха (якутия)
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якутск, республика саха (якутия)
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Якутск, Республика Саха (Якутия)

Эксперт: строительство на мерзлоте требует мониторинга геоизысканий

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПленарное заседание по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в Якутске
Пленарное заседание по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в Якутске - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Пленарное заседание по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты в Якутске. Архивное фото
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ЯКУТСК, 26 мар – РИА Новости, Карина Ивашко. Строительство в арктических районах в условиях изменения климата и деградации вечной мерзлоты требует организации мониторинга за инженерно-геологическими изысканиями проблемных грунтов в зоне будущих построек, считает руководитель Центра геокриологических и геотехнических исследований НИИОСП имени Герсеванова Андрей Алексеев.
Алексеев принял участие в Международной научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, прошедшей в Якутске по инициативе правительства Якутии в соответствии с планом председательства России в Арктическом Совете в 2021-2023 годах.
«
"Основная проблематика криолитозоны – это сложные грунты. При этом геотехнические изыскания при строительстве зачастую практически не контролируются. А в условиях изменения климата и реалий, которые несет глобальное потепление и, в частности, таяния вечной мерзлоты, риски деформации зданий при неверном прогнозировании их устойчивости в северных регионах очень высоки. Решением проблемы я вижу в контроле в области инженерно-геологических изысканий и предварительных лабораторных исследованиях, позволяющих с максимальной уверенностью определить устойчивость проектируемых сооружений", - прокомментировал Алексеев РИА Новости.
Он добавил, что сегодня по нормативам выполняется строительный надзор, авторский, технический, государственный, а вот за инженерно-геологическими изысканиями такого контроля нет.
"Бывает, неправильно отбирают и анализируют грунты, затем проектировщики допускают ошибки, что приводит в итоге к деформированию здания. Такие примеры есть: пишут, что полная мерзлота, а она несливающаяся, то есть когда верхняя граница мерзлоты находится под слоем оттаявшего грунта, при сезонном промерзании которого не происходит сливания", - пояснил Алексеев.
По мнению руководителя Центра геокриологических и геотехнических исследований, контроль за инженерно-геологическими изысканиями в зонах строительства должен быть одним из основных инструментов для обеспечения устойчивости и сохранности зданий при их эксплуатации.
«
"Выполнять обязательства в сфере изысканий должны не только балансодержатели, но и строительные организации, работающие в криолитозоне. У нас с коллегами была идея создания единого центра, который бы аккумулировал данные по геотехническому, фоновому мониторингу, проводил анализ, прогноз и изменение параметров, влияющих на несущую способность, и выдавал рекомендации по дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений", - рассказал Алексеев.
Он отметил, что проблема изысканий на мерзлых грунтах во многом упирается в вопрос их финансирования.
"Если это промышленное здание, то понятно, что за это платит компания, которая эксплуатирует данное сооружение. Кстати, нефтегазовые компании все эти требования выполняют в обязательном порядке. Если мы говорим о гражданских сооружениях, этот вопрос надо прорабатывать, решать на законодательном уровне", - заключил эксперт.
 
Изменение климата: эволюция вечной мерзлотыЯкутскРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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