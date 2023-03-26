https://ria.ru/20230326/lorak-1860769754.html

Ани Лорак высказалась об отношении к украинским властям

Ани Лорак высказалась об отношении к украинским властям - РИА Новости, 27.03.2023

Ани Лорак высказалась об отношении к украинским властям

Певица Ани Лорак заявила, что не оказывает поддержку ВСУ. Об этом артистка написала в своем официальном Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-26T19:31

2023-03-26T19:31

2023-03-27T02:15

шоубиз

россия

краснодар

украина

ани лорак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763073424_0:318:2048:1470_1920x0_80_0_0_b0ba1a8768a541f7fbde2a47c25dc3f5.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Певица Ани Лорак заявила, что не оказывает поддержку ВСУ. Об этом артистка написала в своем официальном Telegram-канале."В 2014 году некоторые политические деятели на Украине хотели использовать меня в своих целях, с чем я не могла согласиться. В результате я оказалась в очень неудобной ситуации и столкнулась с негативными последствиями в своей жизни, о которых знает только мое ближайшее окружение", — рассказала она.По словам Лорак, власти родной страны дали ей лишь два выбора: играть в их игру или получить запрет на выступления на Украине. Они также "прижали ее к стене" и тем самым подтолкнули к переезду в соседнюю — Россию, посетовала Лорак.При этом артистка подчеркнула, что не позиционирует себя как политика и не хочет делать политических заявлений.В заключение Лорак отметила, что дорожит своими российскими и украинскими поклонниками.

https://ria.ru/20230324/patriotizm-1860017509.html

россия

краснодар

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, краснодар, украина, ани лорак