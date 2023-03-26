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Ани Лорак высказалась об отношении к украинским властям - РИА Новости, 27.03.2023
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Шоубиз
 
19:31 26.03.2023 (обновлено: 02:15 27.03.2023)
https://ria.ru/20230326/lorak-1860769754.html
Ани Лорак высказалась об отношении к украинским властям
Ани Лорак высказалась об отношении к украинским властям - РИА Новости, 27.03.2023
Ани Лорак высказалась об отношении к украинским властям
Певица Ани Лорак заявила, что не оказывает поддержку ВСУ. Об этом артистка написала в своем официальном Telegram-канале. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-26T19:31
2023-03-27T02:15
шоубиз
россия
краснодар
украина
ани лорак
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Певица Ани Лорак заявила, что не оказывает поддержку ВСУ. Об этом артистка написала в своем официальном Telegram-канале."В 2014 году некоторые политические деятели на Украине хотели использовать меня в своих целях, с чем я не могла согласиться. В результате я оказалась в очень неудобной ситуации и столкнулась с негативными последствиями в своей жизни, о которых знает только мое ближайшее окружение", — рассказала она.По словам Лорак, власти родной страны дали ей лишь два выбора: играть в их игру или получить запрет на выступления на Украине. Они также "прижали ее к стене" и тем самым подтолкнули к переезду в соседнюю — Россию, посетовала Лорак.При этом артистка подчеркнула, что не позиционирует себя как политика и не хочет делать политических заявлений.В заключение Лорак отметила, что дорожит своими российскими и украинскими поклонниками.
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россия, краснодар, украина, ани лорак
Шоубиз, Россия, Краснодар, Украина, Ани Лорак
Ани Лорак высказалась об отношении к украинским властям

Ани Лорак после отмены концерта в России заявила, что не оказывает военную поддержку ВСУ

© PR Ани ЛоракАни Лорак
Ани Лорак
© PR Ани Лорак
Ани Лорак. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Певица Ани Лорак заявила, что не оказывает поддержку ВСУ. Об этом артистка написала в своем официальном Telegram-канале.

Накануне мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что отмена запланированного на 27 марта концерта Ани Лорак в краевом центре связана с отсутствием гарантии, что вырученные с продажи билетов деньги не пойдут на закупку снарядов и боеприпасов для тех, кто воюет против России.

"В 2014 году некоторые политические деятели на Украине хотели использовать меня в своих целях, с чем я не могла согласиться. В результате я оказалась в очень неудобной ситуации и столкнулась с негативными последствиями в своей жизни, о которых знает только мое ближайшее окружение", — рассказала она.
По словам Лорак, власти родной страны дали ей лишь два выбора: играть в их игру или получить запрет на выступления на Украине. Они также "прижали ее к стене" и тем самым подтолкнули к переезду в соседнюю — Россию, посетовала Лорак.
При этом артистка подчеркнула, что не позиционирует себя как политика и не хочет делать политических заявлений.
«

"Я никогда не оказывала военной помощи. <…> Я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь", — добавила она.

В заключение Лорак отметила, что дорожит своими российскими и украинскими поклонниками.
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