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Лавров прокомментировал стремление США утвердить гегемонию - РИА Новости, 26.03.2023
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14:32 26.03.2023 (обновлено: 23:48 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/lavrov-1860732847.html
Лавров прокомментировал стремление США утвердить гегемонию
Лавров прокомментировал стремление США утвердить гегемонию - РИА Новости, 26.03.2023
Лавров прокомментировал стремление США утвердить гегемонию
Соединенные Штаты перешли уже все грани приличий, пытаясь установить гегемонию, но Китай делает свои выводы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T14:32
2023-03-26T23:48
в мире
сша
китай
россия
сергей лавров
си цзиньпин
павел зарубин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты перешли уже все грани приличий, пытаясь установить гегемонию, но Китай делает свои выводы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"."От США сегодня можно ожидать чего угодно. Они в стремлении утвердить свою гегемонию перешли все уже грани приличий: дипломатических, этических, любых других", — так министр прокомментировал заявления представителей американской администрации о неприемлемости призывов к перемирию на Украине. По его словам, эти заявления обсуждались с китайскими коллегами. "Китайская сторона отражает традиции великой цивилизации, которой не одна тысяча лет. И китайская сторона за эти долгие годы выработала свой стиль. Он заключается в достоинстве, он заключается в глубоком анализе всего происходящего и в том, чтобы не делать каких-либо поспешных шагов. Но выводы, причем самые глубокие, китайская сторона, конечно же, делает", — сказал Лавров. На этой неделе Си Цзиньпин побывал в Москве с государственным визитом, который стал для него первым после переизбрания на пост председателя КНР. В частности, на переговорах в Кремле обсуждался предложенный Пекином план урегулирования украинского конфликта. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, преодоление гуманитарного кризиса. По словам Владимира Путина, многие пункты этого плана могут быть взяты за основу, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
https://ria.ru/20230326/evropa-1860621284.html
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в мире, сша, китай, россия, сергей лавров, си цзиньпин, павел зарубин
В мире, США, Китай, Россия, Сергей Лавров, Си Цзиньпин, Павел Зарубин
Лавров прокомментировал стремление США утвердить гегемонию

Лавров: США в стремлении утвердить гегемонию перешли все грани любых приличий

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты перешли уже все грани приличий, пытаясь установить гегемонию, но Китай делает свои выводы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"От США сегодня можно ожидать чего угодно. Они в стремлении утвердить свою гегемонию перешли все уже грани приличий: дипломатических, этических, любых других", — так министр прокомментировал заявления представителей американской администрации о неприемлемости призывов к перемирию на Украине.
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По его словам, эти заявления обсуждались с китайскими коллегами.
"Китайская сторона отражает традиции великой цивилизации, которой не одна тысяча лет. И китайская сторона за эти долгие годы выработала свой стиль. Он заключается в достоинстве, он заключается в глубоком анализе всего происходящего и в том, чтобы не делать каких-либо поспешных шагов. Но выводы, причем самые глубокие, китайская сторона, конечно же, делает", — сказал Лавров.
На этой неделе Си Цзиньпин побывал в Москве с государственным визитом, который стал для него первым после переизбрания на пост председателя КНР. В частности, на переговорах в Кремле обсуждался предложенный Пекином план урегулирования украинского конфликта. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, преодоление гуманитарного кризиса. По словам Владимира Путина, многие пункты этого плана могут быть взяты за основу, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
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