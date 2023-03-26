Лавров прокомментировал стремление США утвердить гегемонию
Лавров: США в стремлении утвердить гегемонию перешли все грани любых приличий
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты перешли уже все грани приличий, пытаясь установить гегемонию, но Китай делает свои выводы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"От США сегодня можно ожидать чего угодно. Они в стремлении утвердить свою гегемонию перешли все уже грани приличий: дипломатических, этических, любых других", — так министр прокомментировал заявления представителей американской администрации о неприемлемости призывов к перемирию на Украине.
По его словам, эти заявления обсуждались с китайскими коллегами.
"Китайская сторона отражает традиции великой цивилизации, которой не одна тысяча лет. И китайская сторона за эти долгие годы выработала свой стиль. Он заключается в достоинстве, он заключается в глубоком анализе всего происходящего и в том, чтобы не делать каких-либо поспешных шагов. Но выводы, причем самые глубокие, китайская сторона, конечно же, делает", — сказал Лавров.
На этой неделе Си Цзиньпин побывал в Москве с государственным визитом, который стал для него первым после переизбрания на пост председателя КНР. В частности, на переговорах в Кремле обсуждался предложенный Пекином план урегулирования украинского конфликта. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, преодоление гуманитарного кризиса. По словам Владимира Путина, многие пункты этого плана могут быть взяты за основу, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.