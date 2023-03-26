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В Подмосковье за сутки госпитализировали 42 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 26.03.2023
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11:35 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/koronavirus-1860713646.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 42 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 42 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 26.03.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 42 пациента с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 218 случаев COVID-19, госпитализированы 42 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T11:35
2023-03-26T11:35
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 218 случаев COVID-19, госпитализированы 42 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 218, госпитализированы 42 человека, выздоровели 134 человека за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 200 новых случаев COVID-19.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В Подмосковье за сутки госпитализировали 42 пациента с COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 218 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМедицинский работник на территории ФМБА в Химках
Медицинский работник на территории ФМБА в Химках - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Медицинский работник на территории ФМБА в Химках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 218 случаев COVID-19, госпитализированы 42 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 218, госпитализированы 42 человека, выздоровели 134 человека за сутки", - говорится в сводке.
Накануне в Подмосковье было выявлено 200 новых случаев COVID-19.
Медицинский работник в COVID-госпитале - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Мурашко заявил, что COVID-19 пока сохраняет актуальность
18 марта, 11:14
 
Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииРаспространение коронавируса
 
 
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