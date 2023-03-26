https://ria.ru/20230326/koronavirus-1860711169.html

В Москве за сутки госпитализировали 112 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 112 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 26.03.2023

В Москве за сутки госпитализировали 112 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве выявлено 1356 случаев COVID, умерли шесть человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T11:18

2023-03-26T11:18

2023-03-26T11:18

здоровье - общество

москва

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распространение коронавируса

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 1356 случаев COVID, умерли шесть человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1356, госпитализировано - 112 человек, выздоровели - 1122 человека, шесть человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 469 853 случая коронавируса, выздоровели 3 273 949 человек, умерли 48 422 человека.

https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858769076.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса