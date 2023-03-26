https://ria.ru/20230326/koronavirus-1860711169.html
В Москве за сутки госпитализировали 112 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 112 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 26.03.2023
В Москве за сутки госпитализировали 112 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 1356 случаев COVID, умерли шесть человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T11:18
2023-03-26T11:18
2023-03-26T11:18
здоровье - общество
москва
коронавирус covid-19
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распространение коронавируса
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 1356 случаев COVID, умерли шесть человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1356, госпитализировано - 112 человек, выздоровели - 1122 человека, шесть человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 469 853 случая коронавируса, выздоровели 3 273 949 человек, умерли 48 422 человека.
https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858769076.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В Москве за сутки госпитализировали 112 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки в Москве выявили 1356 новых случаев COVID-19, умерли шесть человек