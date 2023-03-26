https://ria.ru/20230326/koronavirus-1860709977.html
В России за сутки госпитализировали 778 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 778 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.03.2023
В России за сутки госпитализировали 778 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 778 пациентов с COVID-19, выздоровели 9899 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T11:11
2023-03-26T11:11
2023-03-26T11:11
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 778 пациентов с COVID-19, выздоровели 9899 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 26 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 778 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 43,3% ... Выздоровели за сутки 9899 человек, или на 21,1% меньше в сравнении с 25 марта 2023 года", - говорится в сообщении. "Выявлено 10 940 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 32 человека", - добавили в штабе.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в девяти регионах, снижение - в 69, в семи регионах ситуация не изменилась.
https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858769076.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В России за сутки госпитализировали 778 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 10 940 новых случаев COVID-19, умерли 32 человека
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
В России за сутки госпитализированы 778 пациентов с COVID-19, выздоровели 9899 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе
по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 26 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 778 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 43,3% ... Выздоровели за сутки 9899 человек, или на 21,1% меньше в сравнении с 25 марта 2023 года", - говорится в сообщении.
"Выявлено 10 940 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 32 человека", - добавили в штабе.
Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в девяти регионах, снижение - в 69, в семи регионах ситуация не изменилась.
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