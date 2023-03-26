Путин высказался об отношениях с Китаем
Путин: на протяжении десятилетий Китай и Россию пытались настроить друг против друга
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью, что на протяжении десятилетий было много желающих настроить Китай против СССР и России и наоборот, Москва понимает, в каком мире живет, и дорожит двусторонними отношениями.
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"Всегда было, на протяжении десятилетий, много желающих то Китай настроить против Советского Союза и России, то наоборот. Мы понимаем, в каком мире мы живем. Мы очень дорожим нашими взаимоотношениями и уровнем, которых достигли за последние годы", - сказал Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину на "России 1". Интервью опубликовано в Телеграм-канале Зарубина.
Си Цзиньпин 20-22 марта совершил государственный визит в РФ - первый после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день они с президентом РФ около 4,5 часов беседовали один на один. 21 марта Си Цзиньпин провел на переговорах с Путиным в Кремле в различных форматах около шести часов. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.