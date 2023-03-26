https://ria.ru/20230326/kitay-1860721660.html

Путин высказался об отношениях с Китаем

Путин высказался об отношениях с Китаем - РИА Новости, 26.03.2023

Путин высказался об отношениях с Китаем

Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью, что на протяжении десятилетий было много желающих настроить Китай против СССР и России и наоборот, Москва... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T12:54

2023-03-26T12:54

2023-03-26T12:54

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859613110_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_d70dafd1bfd8e67b6b526a69f3e7b25b.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью, что на протяжении десятилетий было много желающих настроить Китай против СССР и России и наоборот, Москва понимает, в каком мире живет, и дорожит двусторонними отношениями. Си Цзиньпин 20-22 марта совершил государственный визит в РФ - первый после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день они с президентом РФ около 4,5 часов беседовали один на один. 21 марта Си Цзиньпин провел на переговорах с Путиным в Кремле в различных форматах около шести часов. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.

https://ria.ru/20230322/miroporyadok-1859618920.html

россия

китай

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, ссср