https://ria.ru/20230326/kissindzher-1860683360.html

Вторая холодная война будет намного опаснее первой, предупредил Киссинджер

Вторая холодная война будет намного опаснее первой, предупредил Киссинджер - РИА Новости, 26.03.2023

Вторая холодная война будет намного опаснее первой, предупредил Киссинджер

Вторая холодная война будет более опасной, чем первая, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T05:48

2023-03-26T05:48

2023-03-26T06:06

в мире

китай

сша

пекин

генри киссинджер

ван и (политик)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вторая холодная война будет более опасной, чем первая, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. "Да", - сказал Киссинджер в интервью испанской газете Mundo, когда ему задали вопрос о том, будет ли вторая холодная война более опасной, чем первая. Бывший госсекретарь отметил, что новая холодная война может начаться между Китаем и США. Киссинджер считает, что обе страны обладают сопоставимыми экономическими ресурсами, а во время первой холодной войны такого не было. По его мнению, Пекин и Вашингтон сейчас являются противниками и не стоит "ждать, пока КНР вестернизируется". Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с Киссинджером заявил, что начало "новой холодной войны" между Китаем и США станет катастрофой для всего мира. Он подчеркнул, что "Вашингтон должен вернуться к рациональной и прагматичной политике в отношении Китая, вернуться на правильный путь соблюдения трех совместных китайско-американских коммюнике и сохранить политическую основу китайско-американских отношений".

https://ria.ru/20230117/kissindzher-1845598161.html

китай

сша

пекин

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в мире, китай, сша, пекин, генри киссинджер, ван и (политик)