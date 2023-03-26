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Вторая холодная война будет намного опаснее первой, предупредил Киссинджер - РИА Новости, 26.03.2023
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05:48 26.03.2023 (обновлено: 06:06 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/kissindzher-1860683360.html
Вторая холодная война будет намного опаснее первой, предупредил Киссинджер
Вторая холодная война будет намного опаснее первой, предупредил Киссинджер - РИА Новости, 26.03.2023
Вторая холодная война будет намного опаснее первой, предупредил Киссинджер
Вторая холодная война будет более опасной, чем первая, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T05:48
2023-03-26T06:06
в мире
китай
сша
пекин
генри киссинджер
ван и (политик)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вторая холодная война будет более опасной, чем первая, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. "Да", - сказал Киссинджер в интервью испанской газете Mundo, когда ему задали вопрос о том, будет ли вторая холодная война более опасной, чем первая. Бывший госсекретарь отметил, что новая холодная война может начаться между Китаем и США. Киссинджер считает, что обе страны обладают сопоставимыми экономическими ресурсами, а во время первой холодной войны такого не было. По его мнению, Пекин и Вашингтон сейчас являются противниками и не стоит "ждать, пока КНР вестернизируется". Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с Киссинджером заявил, что начало "новой холодной войны" между Китаем и США станет катастрофой для всего мира. Он подчеркнул, что "Вашингтон должен вернуться к рациональной и прагматичной политике в отношении Китая, вернуться на правильный путь соблюдения трех совместных китайско-американских коммюнике и сохранить политическую основу китайско-американских отношений".
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в мире, китай, сша, пекин, генри киссинджер, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Пекин, Генри Киссинджер, Ван И (политик)
Вторая холодная война будет намного опаснее первой, предупредил Киссинджер

Бывший госсекретарь США Киссинджер: вторая холодная война будет более опасной, чем первая

© AP Photo / Frank WieseЭкс-госсекретарь США Генри Киссинджер
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Frank Wiese
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Вторая холодная война будет более опасной, чем первая, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
"Да", - сказал Киссинджер в интервью испанской газете Mundo, когда ему задали вопрос о том, будет ли вторая холодная война более опасной, чем первая.
Бывший госсекретарь отметил, что новая холодная война может начаться между Китаем и США. Киссинджер считает, что обе страны обладают сопоставимыми экономическими ресурсами, а во время первой холодной войны такого не было. По его мнению, Пекин и Вашингтон сейчас являются противниками и не стоит "ждать, пока КНР вестернизируется".
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с Киссинджером заявил, что начало "новой холодной войны" между Китаем и США станет катастрофой для всего мира. Он подчеркнул, что "Вашингтон должен вернуться к рациональной и прагматичной политике в отношении Китая, вернуться на правильный путь соблюдения трех совместных китайско-американских коммюнике и сохранить политическую основу китайско-американских отношений".
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