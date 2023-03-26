https://ria.ru/20230326/kiev-1860729073.html

Киевлян предупредили о резком ухудшении состояния воздуха

Киевлян предупредили о резком ухудшении состояния воздуха - РИА Новости, 26.03.2023

Киевлян предупредили о резком ухудшении состояния воздуха

Состояние воздуха в Киеве резко ухудшилось, жителям рекомендуют закрыть окна и пить больше воды, сообщает украинский телеканал "Пятый". РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T14:03

2023-03-26T14:03

2023-03-26T14:04

в мире

киев

украина

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Состояние воздуха в Киеве резко ухудшилось, жителям рекомендуют закрыть окна и пить больше воды, сообщает украинский телеканал "Пятый". "В Киеве резко ухудшилось состояние воздуха. Вероятной причиной являются метеоусловия, которые способствуют накоплению и удержанию вредных примесей", - говорится в сообщении телеканала в телеграм-канале. Как сообщает телеканал, специалисты рекомендуют закрыть окна и пить больше воды.

https://ria.ru/20230322/kiev-1859650422.html

киев

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киев, украина