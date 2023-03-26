https://ria.ru/20230326/kiev-1860729073.html
Киевлян предупредили о резком ухудшении состояния воздуха
Киевлян предупредили о резком ухудшении состояния воздуха - РИА Новости, 26.03.2023
Киевлян предупредили о резком ухудшении состояния воздуха
Состояние воздуха в Киеве резко ухудшилось, жителям рекомендуют закрыть окна и пить больше воды, сообщает украинский телеканал "Пятый". РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T14:03
2023-03-26T14:03
2023-03-26T14:04
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Состояние воздуха в Киеве резко ухудшилось, жителям рекомендуют закрыть окна и пить больше воды, сообщает украинский телеканал "Пятый". "В Киеве резко ухудшилось состояние воздуха. Вероятной причиной являются метеоусловия, которые способствуют накоплению и удержанию вредных примесей", - говорится в сообщении телеканала в телеграм-канале. Как сообщает телеканал, специалисты рекомендуют закрыть окна и пить больше воды.
https://ria.ru/20230322/kiev-1859650422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
Киевлян предупредили о резком ухудшении состояния воздуха
Украинское ТВ предупредило киевлян о резком ухудшении состояния воздуха из-за метеоусловий
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Состояние воздуха в Киеве резко ухудшилось, жителям рекомендуют закрыть окна и пить больше воды, сообщает украинский телеканал "Пятый".
"В Киеве резко ухудшилось состояние воздуха. Вероятной причиной являются метеоусловия, которые способствуют накоплению и удержанию вредных примесей", - говорится в сообщении телеканала в телеграм-канале.
Как сообщает телеканал, специалисты рекомендуют закрыть окна и пить больше воды.
В Киеве и области объявили воздушную тревогу