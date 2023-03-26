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Киевлян предупредили о резком ухудшении состояния воздуха - РИА Новости, 26.03.2023
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14:03 26.03.2023 (обновлено: 14:04 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/kiev-1860729073.html
Киевлян предупредили о резком ухудшении состояния воздуха
Киевлян предупредили о резком ухудшении состояния воздуха - РИА Новости, 26.03.2023
Киевлян предупредили о резком ухудшении состояния воздуха
Состояние воздуха в Киеве резко ухудшилось, жителям рекомендуют закрыть окна и пить больше воды, сообщает украинский телеканал "Пятый". РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T14:03
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в мире
киев
украина
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Состояние воздуха в Киеве резко ухудшилось, жителям рекомендуют закрыть окна и пить больше воды, сообщает украинский телеканал "Пятый". "В Киеве резко ухудшилось состояние воздуха. Вероятной причиной являются метеоусловия, которые способствуют накоплению и удержанию вредных примесей", - говорится в сообщении телеканала в телеграм-канале. Как сообщает телеканал, специалисты рекомендуют закрыть окна и пить больше воды.
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в мире, киев, украина
В мире, Киев, Украина
Киевлян предупредили о резком ухудшении состояния воздуха

Украинское ТВ предупредило киевлян о резком ухудшении состояния воздуха из-за метеоусловий

© AP Photo / Efrem LukatskyКрест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Состояние воздуха в Киеве резко ухудшилось, жителям рекомендуют закрыть окна и пить больше воды, сообщает украинский телеканал "Пятый".
"В Киеве резко ухудшилось состояние воздуха. Вероятной причиной являются метеоусловия, которые способствуют накоплению и удержанию вредных примесей", - говорится в сообщении телеканала в телеграм-канале.
Как сообщает телеканал, специалисты рекомендуют закрыть окна и пить больше воды.
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