Рейтинг@Mail.ru
Кадыров посетил расположение полка "Север" и представил нового командира - РИА Новости, 26.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/kadyrov-1860676486.html
Кадыров посетил расположение полка "Север" и представил нового командира
Кадыров посетил расположение полка "Север" и представил нового командира - РИА Новости, 26.03.2023
Кадыров посетил расположение полка "Север" и представил нового командира
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в субботу побывал в расположении полка "Север", там он представил личному составу командира этого подразделения -... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T02:46
2023-03-26T02:46
рамзан кадыров
алибек делимханов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
нато
россия
донбасс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155977/97/1559779763_0:0:2646:1488_1920x0_80_0_0_e0947df813ae0d649afa7ff082f94801.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в субботу побывал в расположении полка "Север", там он представил личному составу командира этого подразделения - боевого офицера Ибрагима Исмаилова. "В субботу побывал в расположении одного из самых боеспособных подразделений в системе ВНГ (войск национальной гвардии - ред.) - 141-го специального моторизованного полка ("Север") отдельной бригады оперативного назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Также он отметил, что представил личному составу командира этого подразделения - обладателя крапового берета, боевого офицера Ибрагима Исмаилова. По его словам, он является отважным и мужественным офицером, зарекомендовавшим себя как в борьбе против террористов, так и в зоне проведения специальной военной операции. Глава Чечни поблагодарил личный состав за достойную службу Родине. "С тех самых пор, когда полком руководил дорогой брат Алибек Делимханов, ныне помощник директора Росгвардии, подразделение ставится в пример", - сказал Кадыров. По его словам, полк оперативно выполнял любые задачи по нейтрализации бандформирований. "Общаясь с бойцами, я подчеркнул, что сегодня перед нашими воинами стоят задачи по защите интересов Родины на территории Донбасса и Украины. Шайтаны и сатанисты должны быть ликвидированы. Этим непосредственно занимаются и бойцы 141-го специального моторизованного полка, решая все вопросы на самом высоком уровне", - добавил Кадыров. Кроме того, Кадыров напомнил слова первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова - "мы сами должны навести порядок у себя дома". Он подчеркнул, что "сегодня мы продолжаем этот путь и обязаны обезопасить наш дом – великую Россию от посягательств нацистов и бандитов из блока НАТО". Также Кадыров поздравил Исмаилова с назначением на должность командира и пожелал ему удачи и успехов в службе.
https://ria.ru/20230320/kadyrov-1859323886.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155977/97/1559779763_0:0:2646:1986_1920x0_80_0_0_6e21e1e887b72528a729a40106f15731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, алибек делимханов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нато, россия, донбасс, украина
Рамзан Кадыров, Алибек Делимханов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), НАТО, Россия, Донбасс, Украина
Кадыров посетил расположение полка "Север" и представил нового командира

Глава Чечни Кадыров побывал в расположении полка "Север", где представил нового командира

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в субботу побывал в расположении полка "Север", там он представил личному составу командира этого подразделения - боевого офицера Ибрагима Исмаилова.
"В субботу побывал в расположении одного из самых боеспособных подразделений в системе ВНГ (войск национальной гвардии - ред.) - 141-го специального моторизованного полка ("Север") отдельной бригады оперативного назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что представил личному составу командира этого подразделения - обладателя крапового берета, боевого офицера Ибрагима Исмаилова. По его словам, он является отважным и мужественным офицером, зарекомендовавшим себя как в борьбе против террористов, так и в зоне проведения специальной военной операции.
Глава Чечни поблагодарил личный состав за достойную службу Родине. "С тех самых пор, когда полком руководил дорогой брат Алибек Делимханов, ныне помощник директора Росгвардии, подразделение ставится в пример", - сказал Кадыров. По его словам, полк оперативно выполнял любые задачи по нейтрализации бандформирований.
"Общаясь с бойцами, я подчеркнул, что сегодня перед нашими воинами стоят задачи по защите интересов Родины на территории Донбасса и Украины. Шайтаны и сатанисты должны быть ликвидированы. Этим непосредственно занимаются и бойцы 141-го специального моторизованного полка, решая все вопросы на самом высоком уровне", - добавил Кадыров.
Кроме того, Кадыров напомнил слова первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова - "мы сами должны навести порядок у себя дома". Он подчеркнул, что "сегодня мы продолжаем этот путь и обязаны обезопасить наш дом – великую Россию от посягательств нацистов и бандитов из блока НАТО".
Также Кадыров поздравил Исмаилова с назначением на должность командира и пожелал ему удачи и успехов в службе.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Кадыров показал кадры зачисток жилого сектора в зоне спецоперации
20 марта, 23:13
 
Рамзан КадыровАлибек ДелимхановФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)НАТОРоссияДонбассУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала