https://ria.ru/20230326/kadyrov-1860676486.html

Кадыров посетил расположение полка "Север" и представил нового командира

Кадыров посетил расположение полка "Север" и представил нового командира - РИА Новости, 26.03.2023

Кадыров посетил расположение полка "Север" и представил нового командира

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в субботу побывал в расположении полка "Север", там он представил личному составу командира этого подразделения -... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T02:46

2023-03-26T02:46

2023-03-26T02:46

рамзан кадыров

алибек делимханов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

нато

россия

донбасс

украина

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в субботу побывал в расположении полка "Север", там он представил личному составу командира этого подразделения - боевого офицера Ибрагима Исмаилова. "В субботу побывал в расположении одного из самых боеспособных подразделений в системе ВНГ (войск национальной гвардии - ред.) - 141-го специального моторизованного полка ("Север") отдельной бригады оперативного назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Также он отметил, что представил личному составу командира этого подразделения - обладателя крапового берета, боевого офицера Ибрагима Исмаилова. По его словам, он является отважным и мужественным офицером, зарекомендовавшим себя как в борьбе против террористов, так и в зоне проведения специальной военной операции. Глава Чечни поблагодарил личный состав за достойную службу Родине. "С тех самых пор, когда полком руководил дорогой брат Алибек Делимханов, ныне помощник директора Росгвардии, подразделение ставится в пример", - сказал Кадыров. По его словам, полк оперативно выполнял любые задачи по нейтрализации бандформирований. "Общаясь с бойцами, я подчеркнул, что сегодня перед нашими воинами стоят задачи по защите интересов Родины на территории Донбасса и Украины. Шайтаны и сатанисты должны быть ликвидированы. Этим непосредственно занимаются и бойцы 141-го специального моторизованного полка, решая все вопросы на самом высоком уровне", - добавил Кадыров. Кроме того, Кадыров напомнил слова первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова - "мы сами должны навести порядок у себя дома". Он подчеркнул, что "сегодня мы продолжаем этот путь и обязаны обезопасить наш дом – великую Россию от посягательств нацистов и бандитов из блока НАТО". Также Кадыров поздравил Исмаилова с назначением на должность командира и пожелал ему удачи и успехов в службе.

https://ria.ru/20230320/kadyrov-1859323886.html

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рамзан кадыров, алибек делимханов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), нато, россия, донбасс, украина