https://ria.ru/20230326/goneniya-1860743048.html

Митрополит УПЦ объявит голодовку против гонений

Митрополит УПЦ объявит голодовку против гонений - РИА Новости, 26.03.2023

Митрополит УПЦ объявит голодовку против гонений

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) заявил, что объявит голодовку с понедельника, 27 марта, до 29 марта – даты предполагаемого выселения... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T15:56

2023-03-26T15:56

2023-03-26T16:48

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МОСКВА, 26 марта – РИА Новости. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) заявил, что объявит голодовку с понедельника, 27 марта, до 29 марта – даты предполагаемого выселения монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры.Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в воскресенье провел службу в Киево-Печерской лавре, храмы которой по предписанию властей церковь должна покинуть уже 29 марта, сообщили в УПЦ. Ранее на сайте Лавры сообщалось, что воскресные службы могут состояться в Киево-Печерской лавре 26 марта в последний раз."Я как верующий человек, даже не как архиерей, не могу смотреть на то, как гнобят нашу Церковь, как превращают мощи в экспонаты. Что делать? Даже сегодня задавали вопрос – я бы хотел в конце всех призвать: давайте наложим на себя пост. Не сегодня, а уже с понедельника, во вторник, среду, как раз до 29-го (марта - ред.) объявить голодовку, в светском понимании… Кто-то может находится в других местах – может быть, хэштег или видео сделать: я объявляю голодовку в поддержку Киево-Печерской лавры. Для нас это пост, но для людей, которые неверующие, они поймут, что такое голодовка. Я не могу сказать, что ничего не буду кушать, но воду пить я буду", – сказал митрополит Лука в прямом эфире в социальной сети Facebook*.По словам митрополита, он готов поехать в монастырь в городе Запорожье."Я приглашаю всех, мы вместе будем молиться, и поддерживать друг друга. Прошу молитв, чтобы Господь укрепил меня в этом. Но я не могу поехать туда, меня не пустят. На первом блокпосту меня завернут или что-то еще. Вы видите, что творится. Я не могу смириться с этим. Но я могу молитвенно быть там (в монастыре - ред.). Я призываю всех усилить пост и читать молитвы", - сообщил митрополит.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.Митрополит отметил, что будет рад всех видеть с понедельника в Свято-Николаевском женском монастыре в Запорожье, "молиться и уповать на милость Божию вместе".Он также отметил, что не знает, "сколько продержится"."Я прошу ваших молитв и поддержки", - заключил он.Национальный историко-культурный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта направил в монастырь письмо, в котором сообщил, что с 29 марта 2023 года будет расторгнут договор аренды, заключенный в 2013 году и, соответственно, "администрация заповедника требует освободить все помещения, которые были переданы монастырю по указанному договору".В ответ на это наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил в видеообращении к Владимиру Зеленскому, что монахи Киево-Печерской лавры не оставят обитель, несмотря на требования властей, так как предложение "поселиться в Лавре" монахи в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не минкультуры, и нет указания кабинета министров о разрыве договоров аренды.Митрополит Павел также призвал православных украинцев прийти на территорию обители на молебен, подчеркнув, что долг верующих - защищать свои святыни вместе с духовенством всеми законными средствами.Киево-Печерская лавра - монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры - митрополит Павел (Лебедь).Ранее Владимир Зеленский ввел в действие санкции против семи священнослужителей канонической УПЦ, среди которых был митрополит Лука (в миру — Андрей Коваленко).* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230326/lavra-1860715476.html

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

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"Давайте наложим на себя пост" – митрополит УПЦ о голодовке в поддержку монахов Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) заявил, что объявит голодовку с понедельника, 27 марта, до 29 марта – даты предполагаемого выселения монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры. 2023-03-26T15:56 true PT0M44S

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