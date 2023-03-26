"Все кончено": в Германии пожаловались на пустоту без россиян
Schwaebische Zeitung: без россиян немецкий курорт Баден-Баден столкнулся с полным крахом
Город Баден-Баден. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Немецкий город Баден-Баден, который более 200 лет был притягательным местом для россиян, столкнулся с поворотным моментом, говорится в статье газеты Schwaebische Zeitung.
Как отмечает издание, с приходом весны в популярном курортном городе "все может быть как всегда", однако на самом деле там сейчас нет ничего похожего на то, что было раньше. "Все кончено. Русские больше не приедут", – говорит заместитель председателя городского немецко–российского культурного общества Валентина Юшина.
Отсутствие россиян означает для Баден-Бадена, который на протяжении более двухсот лет был для них притягательным местом, "поворотный момент". Конфликт на Украине и последующие санкции привели к "полному краху", гибели ресторанов, отелей и многочисленных роскошных бутиков, вместо этого туда прибывает больше украинских беженцев, чем в любой другой город на юго-западе Германии.
Как пишет издание, большинство состоятельных россиян уже продали здесь свою недвижимость, в местном аэропорту из-за санкций было конфисковано несколько самолетов, а, к примеру, российскому дирижеру Валерию Гергиеву пришлось прекратить сотрудничество с местным концертным залом.
Юшина, переехавшая в Баден-Вюртемберг 30 лет назад, рассказала, что "город процветал, все были зациклены на русских". Ювелиры открывали свои магазины, у брокеров был "баснословный" бизнес. "Здесь красиво, приятно и уютно", - добавила она. При этом этот уют, как отмечает Schwaebische Zeitung, "в последнее время пострадал".
Страны Запада усилили санкционное давление на Россию из-за спецоперации Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства.